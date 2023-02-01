O burçlarda ZENGİNLİK VE LİDERLİK hakim olacak! Yeşil Kuyruklu Yıldız derinden etkileyecek! Yay, Akrep, Koç, Kova burçlarına etkisi bomba!

Yeşil kuyruklu yıldız 50.000 yıl sonra ilk defa Dünya'ya bu kadar yakın bir mesafeden geçecek. Daha 2023 yılı gelmeden çoğu astrolog tarafından konuşulan yeni yılda Dünya'da birçok şeyin değişeceği ifade edilmişti. Astrologlara göre yeşil kuyruklu yıldızın etkisiyle de 2023 yılında liderlik ve zenginlik hakimiyeti başlayacak. Peki bundan burçlar nasıl etkilenecek? Yeşil kuyruklu yıldız ile birlikte burçları neler bekliyor?