Mehmet Ali Erbil'den olay çıkaracak açıklamalar! Çağla Şıkel'i hedef aldı: “Kulisimden çıkmazdı”

Çağla Şıkel avukat Nail Gönen'li ile yaşadığı aşkla gündeme oturdu. Emre Altuğ ile ayrılığının ardından ilk kez kameralar karşısına biriyle çıkan Şıkel hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil olay açıklamalara imza attı. Ünlü modelin bir dönem Çarkıfelek'te hosteslik yaptığını belirten Erbil, "Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü! İşte Mehmet Ali Erbil'in Çağla Şıkel hakkında ağızları açık bırakan o iddiaları...