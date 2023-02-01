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Mehmet Ali Erbil'den olay çıkaracak açıklamalar! Çağla Şıkel'i hedef aldı: “Kulisimden çıkmazdı”

Çağla Şıkel avukat Nail Gönen'li ile yaşadığı aşkla gündeme oturdu. Emre Altuğ ile ayrılığının ardından ilk kez kameralar karşısına biriyle çıkan Şıkel hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil olay açıklamalara imza attı. Ünlü modelin bir dönem Çarkıfelek'te hosteslik yaptığını belirten Erbil, "Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü! İşte Mehmet Ali Erbil'in Çağla Şıkel hakkında ağızları açık bırakan o iddiaları...

Giriş Tarihi: 01.02.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 16:34
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Mehmet Ali Erbil’den olay çıkaracak açıklamalar! Çağla Şıkel’i hedef aldı: “Kulisimden çıkmazdı”

Geçen günlerde Çağla Şıkel'in programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, bir dönem Çarkıfelek'te birlikte çalıştığı ünlü sunucu hakkında olay yaratacak iddialar ortaya attı, magazin gündemi bir anda karıştı.

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Mehmet Ali Erbil’den olay çıkaracak açıklamalar! Çağla Şıkel’i hedef aldı: “Kulisimden çıkmazdı”

Mehmet Ali Erbil, son dönemlerdeki polemiklerine bir yenisini ekledi. Bir dönem birlikte çalıştığı Çağla Şıkel hakkında açtı ağzını yumdu gözünü.

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Mehmet Ali Erbil’den olay çıkaracak açıklamalar! Çağla Şıkel’i hedef aldı: “Kulisimden çıkmazdı”

Çağla Şıkel'in programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, ünlü mankeni vefasızlıkla suçladı. Şıkel, Çarkıfelek'te hosteslik yaptığı günleri saklayınca ünlü şovmen resmen çıldırdı. İtirafler ise peş peşe geldi.

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Mehmet Ali Erbil’den olay çıkaracak açıklamalar! Çağla Şıkel’i hedef aldı: “Kulisimden çıkmazdı”

Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına bağlanan Mehmet Ali Erbil, açıklamalarıyla resmen deprem etkisi yarattı. İşte o açıklamalar...

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Mehmet Ali Erbil’den olay çıkaracak açıklamalar! Çağla Şıkel’i hedef aldı: “Kulisimden çıkmazdı”

"Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım. O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarlardı."