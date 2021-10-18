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Nusret Gökçe’ye tazminat şoku! Milyonluk davayı kaybetti

Saltbae (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret Gökçe, birçok farklı şehirde restoran açmıştı. New York, Londra, Miami, Doha, Dubai ve Mikonos'ta restoranları bulunan ünlü işletmeci, çalışanlarıyla davalık olmuştu. Mahkemeye kaybeden ünlü işletmecinin ödeyeceği tazminat belli oldu.

Giriş Tarihi: 18.10.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 17:04
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Nusret Gökçe’ye tazminat şoku! Milyonluk davayı kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'da açtığı yeni restoranındaki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen Nusret Gökçe'ye mahkemeden kötü haber geldi. Nusret, eski çalışanları tarafından açılan davayı kaybetti.

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Nusret Gökçe’ye tazminat şoku! Milyonluk davayı kaybetti

Eski çalışanları, Nusret'i bahşişlerine el koymakla suçlamıştı. Bu duruma itiraz ettiklerinde ise ünlü işletmeci tarafından işten kovuklarını belirtmişlerdi.

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Nusret Gökçe’ye tazminat şoku! Milyonluk davayı kaybetti

2 MİLYON 100 BİN TL!

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; çalışanların açtığı tazminat davası sonucu Nusret Gökçe, 230 bin dolar (2 milyon 100 bin TL) ödemeye mahkum edildi.

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Nusret Gökçe’ye tazminat şoku! Milyonluk davayı kaybetti

Son yıllarda attığı her adımla gündeme gelen Nusret'in, toplanan bahşiş miktarını çalışanlarına açıklamadığı, söz konusu paraları da kendi aldığı iddia edildi.

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Nusret Gökçe’ye tazminat şoku! Milyonluk davayı kaybetti

"PARA ELİMİZE GEÇMİYORDU"

Nusret Gökçe'ye, 2019 yılında ABD'nin Manhattan bölgesinde bulunan restoranında görevli dört eski çalışanı tarafından da dava açılmıştı.