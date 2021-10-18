18 Ekim 2021, Pazartesi
Nusret Gökçe’ye tazminat şoku! Milyonluk davayı kaybetti
Saltbae (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret Gökçe, birçok farklı şehirde restoran açmıştı. New York, Londra, Miami, Doha, Dubai ve Mikonos'ta restoranları bulunan ünlü işletmeci, çalışanlarıyla davalık olmuştu. Mahkemeye kaybeden ünlü işletmecinin ödeyeceği tazminat belli oldu.
Giriş Tarihi: 18.10.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 17:04
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