Nusret Gökçe'ye soruşturma açıldı! O görüntüler başına bela oldu

Lüks restoranları bulunan ve yaptığı 'saltbae' hareketiyle dünya çapında tanınan Nusret Gökçe'nin sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda cinsel organı gözükmüştü. Bir takipçisinin şikâyeti üzerine savcılık Gökçe hakkında soruşturma başlattı.