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Haberler Galeri Nusret Gökçe'ye soruşturma açıldı! O görüntüler başına bela oldu

Nusret Gökçe'ye soruşturma açıldı! O görüntüler başına bela oldu

Lüks restoranları bulunan ve yaptığı 'saltbae' hareketiyle dünya çapında tanınan Nusret Gökçe'nin sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda cinsel organı gözükmüştü. Bir takipçisinin şikâyeti üzerine savcılık Gökçe hakkında soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 27.01.2021 15:47
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Nusret Gökçe'ye soruşturma açıldı! O görüntüler başına bela oldu

Saltbea 'tuz serpme' hareketi ile şöhreti yakalayan ve dünyanın birçok yerinde restoranları olan Nusret Gökçe hakkında soruşturma açıldı.

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Nusret Gökçe'ye soruşturma açıldı! O görüntüler başına bela oldu

Geçtiğimiz aylarda 33 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından bir video paylaşan Nusret Gökçe'nin yatağa bornoz ile atladığı sırada Nusret'in mahrem yeri görünmüştü.

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Nusret Gökçe'ye soruşturma açıldı! O görüntüler başına bela oldu

Bir takipçisi, rahatsızlığı dile getirmek için savcılığa şikâyette bulundu.

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Nusret Gökçe'ye soruşturma açıldı! O görüntüler başına bela oldu

"HALKIN AHLAKINI BOZUYOR"

Günaydın'da yer alan habere göre; söz konusu vatandaş, dilekçesinde, paylaşılan video görüntünün halkın ahlakını bozacak şekilde olduğunu dile getirerek şikâyetçi oldu.

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Nusret Gökçe'ye soruşturma açıldı! O görüntüler başına bela oldu

Savcılık, şikayetin ardından sosyal medya fenomeni Nusret hakkında soruşturma başlattı.