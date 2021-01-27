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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Demet Akalın'ın paylaşımı alay konusu oldu
Sosyal medyada yaptığı yazım hatalarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, son yaptığı paylaşımla yeniden gündeme oturdu. Takipçileri, vermek istediği mesajdan çok imla hataları konuşulan Akalın'ı 'tiye aldı.
Giriş Tarihi: 27.01.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 14:35
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlara özen göstermeyen ve sürekli yazım hataları yapan Demet Akalın, bir kez daha bozuk Türkçesi ile sınıfta kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
48 yaşındaki şarkıcı, önceki gün de Twitter hesabından yayınladığı "Komserler açıldımı? Bikaç ilan gördümde?" mesajı ile adından söz ettirdi.
Sosyal medya kullanıcıları, vermek istediği mesajdan çok imla hataları konuşulan ve 'konser' yerine 'komser' yazan Akalın'ı 'tiye aldı.
"OTUR SIFIR DEMET!"
Takvim'de yer alan habere göre; ünlü popçunun sadece iki cümlede yaptığı dört hata, "Otur sıfır Demet" dedirtti.
Sosyal medyada Demet'in mesajı hakkında yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
"Lütfen Demet Akalın'a Türkçe öğretmeni atayın."
"Babam 52 yaşında yazmayı öğrendi ama Demet Akalın öğrenemedi."