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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in Kibrit’i Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

Doğduğun Ev Kaderindir’in Kibrit’i Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

Doğduğun Ev Kaderindir'de canlandırdığı Kibrit karakterindeki başarısıyla kendisine hayran bırakan Helin Kandemir, özel hayatıyla mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Helin Kandemir'in yaşı herkesi şaşırttı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Helin Kandemir'in yaşı...

Giriş Tarihi: 27.01.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 16:30
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Kibrit’i Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

Doğduğun Ev Kaderindir'de canlandırdığı Kibrit karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Helin Kandemir özel hayatıyla merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Helin Kandemir'in yaşı herkesi şaşırttı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Helin Kandemir'in yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Kibrit’i Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

MELİS SEZEN
2 Ocak 1997

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Kibrit’i Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

DEVRİM ÖZKAN
2 Eylül 1998

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Kibrit’i Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

BURAK DENİZ
17 Şubat 1991

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Kibrit’i Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

ALİNA BOZ
14 Haziran 1998