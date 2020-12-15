Nusret Gökçe'den 850 bin TL’lik iş ilanı!

Dünyanın pek çok yerinde restoranları bulunan Nusret Gökçe, şimdi de Londra'da dükkan açmaya hazırlanıyor. Londra'nın en popüler caddesinde dükkan açmaya hazırlanan Gökçe, mekan için müdür aramaya başladı. Gökçe, dükkanın müdürüne yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceğini ilanlarla servis etmeye başladı.