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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Nusret Gökçe'den 850 bin TL’lik iş ilanı!
Dünyanın pek çok yerinde restoranları bulunan Nusret Gökçe, şimdi de Londra'da dükkan açmaya hazırlanıyor. Londra'nın en popüler caddesinde dükkan açmaya hazırlanan Gökçe, mekan için müdür aramaya başladı. Gökçe, dükkanın müdürüne yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceğini ilanlarla servis etmeye başladı.
Giriş Tarihi: 15.12.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 09:47
Dünyanın popüler yerlerinde dükkanları olan Nusret Gökçe, yeni yerini İngiltere'nin başkenti Londra'da açıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şehrin en popüler caddesinde dükkanının tadilatıyla yakından ilgilenen işletmecinin, müdür arayışı için ilan verdiği ortaya çıktı.
Gökçe, dükkanın müdürüne yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceğini ilanlarla servis etmeye başladı.
İşletmeci, Türkçe bilen ve İngiltere'de 15 yıl iş tecrübesi kazanmış birini aradığını vurguladı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ÇOK KONUŞULUYOR
Dünya çapında 20'ye yakın et lokantasının sahibi olan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.