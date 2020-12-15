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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada’ya gelen eleştiriler Ayşegül Yıldız’ı çıldırttı İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada’ya gelen eleştiriler Ayşegül Yıldız’ı çıldırttı
İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada, bu hafta babasının programına konuk oldu. İlk kez televizyona çıkan Elif Ada'nın çekingen halleri dikkat çekti. Elif Ada'ya gelen olumsuz yorumlar ise annesi Ayşegül Yıldız'ı isyan ettirdi.
Giriş Tarihi: 15.12.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 09:12
İbo Show programıyla 9 yıl sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in bu haftaki programına küçük kızı Elif Ada konuk oldu.
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İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Tatlıses, kızına koronavirüs tedbirleri ile ilgili soru sorarken minik Ada, 'Herkes maske taksın' cevabını verdi. Ancak Ada'nın utangaç halleri izleyenlerin yüzünü güldürdü.
İbrahim Tatlıses'in kızına söylediği bazı sözler ise ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı.
Tatlıses,
"Yıllardır hiç şarkı söylemedim. Yalnız başımayken bile söylemedim. Eski nağmeleri yapamam diye utandım hep. Elif Ada bana 'baba neden şarkı söylemiyorsun, ben seni hep internetten dinliyorum' dedi. Şimdi şarkı söylersem diyecek ki 'bu babamın sesi değil' ben de utandım söyleyemedim." ifadelerini kullandı.
Tatlıses daha sonra "Kötü zamanda doğdu. İsterdim ki beni şarkı söylerken görsün. Beni affet kızım" diyerek herkesi ağlattı.
Programda Elif Ada'nın babası karşısındaki çekingen halleri dikkat çekti. 'Babamla uzun zamandır görüşmüyorum' diyen Elif Ada, 'babanla neden görüşmüyorsun' sorusuna 'annem getirmiyor' cevabını verdi.