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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Nusret Gökçe tweetini 43 bin liraya sattı!
Sosyal medya paylaşımlarıyla dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, yurt dışında pek çok ülkede restoran açtı. Elon Musk, Kamala Harris gibi ünlü isimlere ait Twitter postlarının satıldığı Valuables isimli platformda birkaç tweetini satılığa çıkan Gökçe, video içeren tweet'ini 6 bin dolara (43 bin TL) sattı.
Giriş Tarihi: 20.03.2021 14:10 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 14:10
'Tuz serpme' hareketi ile dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, tweetlerinden bazılarını satılığa çıkarmıştı. Ünlü işletmeci, altın kaplı etlerin görüntüsünü video içeren tweetini 6 bin dolara (43 bin TL) sattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Konuyu köşesinde yazan Posta gazetesinden Uğur Alkapar'ın, "Bu Tweet 6 Bin Dolar" başlıklı yazısı şöyle:
"Elon Musk, Kamala Harris gibi pek çok ünlüye ait Twitter postlarının satıldığı Valuables isimli bir platformda dünyanın ilk tweeti 2.5 milyon dolara alıcı bulmuştu.
Bunun ardından Nusret Gökçe de tweet'lerinden bazılarını satılığa çıkarmıştı. Gökçe altın kaplı etlerin olduğu bir video içeren tweetini 6 bin dolara sattı. Diğerleri de 200 dolar ile 3 bin dolar arası alıcı bulmuş.
Satın alanların kullanıcı isimlerinde kripto para esintileri var. Yani bu işten anlayan tipler. Dijital imzalı bu tweetlerin zamanla değerlerinin artması bekleniyor. Ama doğruyu söylemek gerekirse benim bu kadar dijitalleşen durumlara kafam pek basmıyor. Para edeceğini bilseydim daha çok tweet atardım!"