Kuruluş Osman’ın Togay’ı Teoman Kumbaracıbaşı en etkilendiği sahneyi anlattı: Topraktan çıkıp...

"BOZDAĞ FİLM PLATOSU ÜLKENİN BİR KAZANCIDIR"

Togay karakterine hayat veren Teoman Kumbaracıbaşı Bozdağ Film Platosu ile ilgili düşüncelerini ve yaşadığı heyecanı "Bozdağ Film platosu, muazzam bir plato. Ülkenin bir kazancıdır bu. Geleceğe güven veren bir şey çünkü bu çapta bir prodüksiyonu sorunsuz çekebildiğimizin ispatıdır Kuruluş Osman. İnsan mesleğinin böyle bir döneminde bu kadar büyük bir prodüksiyonda çalışmanın kıvancını yaşıyor. Hem çok hızlıyız, dünya ile çok iyi rekabet edebiliyoruz ve bir de izleniyor. Sadece ülkemizde değil, ülke dışında da izleniyor. Bu da sinemanın, seyirci üzerinde zaman zaman diplomasiden, savaştan ne kadar daha etkili olduğunu gösteriyor. O açıdan böyle bir projeyle karşılaşmış olmaktan mutluyum" sözleriyle ifade etti.

