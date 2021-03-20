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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Togay’ı Teoman Kumbaracıbaşı en etkilendiği sahneyi anlattı: Topraktan çıkıp... Kuruluş Osman’ın Togay’ı Teoman Kumbaracıbaşı en etkilendiği sahneyi anlattı: Topraktan çıkıp...
Atv ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna Kara Şaman Togay rolüyle katılan Teoman Kumbaracıbaşı, canlandırdığı karakterle ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ Film Platosu ile ilgili düşüncelerini ve yaşadığı heyecanı paylaşan Kumbaracıbaşı, "Ülkenin bir kazancıdır bu. Geleceğe güven veren bir şey çünkü bu çapta bir prodüksiyonu sorunsuz çekebildiğimizin ispatıdır Kuruluş Osman." dedi. Çektikleri arasında en çok etkisinde kaldığı sahneyi anlatırken heyecanlanan Kumbaracıbaşı, "Topraktan çıkıp Moğolca konuşmak hayalinde bile şaşıracağın bir şey ama çok güzel oldu. Ben çıkan sonuçtan çok mutluyum" dedi.
Giriş Tarihi: 20.03.2021 14:31 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 14:31
atv ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği 'Kuruluş Osman'da Kara Şaman Togay karakterini canlandıran Teoman Kumbaracıbaşı, canlandırdığı karakter ve diziyle ilgili Atv Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR "BOZDAĞ FİLM PLATOSU ÜLKENİN BİR KAZANCIDIR"
Togay karakterine hayat veren Teoman Kumbaracıbaşı Bozdağ Film Platosu ile ilgili düşüncelerini ve yaşadığı heyecanı "Bozdağ Film platosu, muazzam bir plato. Ülkenin bir kazancıdır bu. Geleceğe güven veren bir şey çünkü bu çapta bir prodüksiyonu sorunsuz çekebildiğimizin ispatıdır Kuruluş Osman. İnsan mesleğinin böyle bir döneminde bu kadar büyük bir prodüksiyonda çalışmanın kıvancını yaşıyor. Hem çok hızlıyız, dünya ile çok iyi rekabet edebiliyoruz ve bir de izleniyor. Sadece ülkemizde değil, ülke dışında da izleniyor. Bu da sinemanın, seyirci üzerinde zaman zaman diplomasiden, savaştan ne kadar daha etkili olduğunu gösteriyor. O açıdan böyle bir projeyle karşılaşmış olmaktan mutluyum" sözleriyle ifade etti.
"BURASI BÜYÜK BİR LOKOMOTİF"
'Kuruluş Osman' dizisine adaptasyon süreci ve ekibin çalışma temposuyla ilgili ise "Burası büyük bir lokomotif ve çok hızlı giden bir tren. Trende kalabilmek için senin de çok hızlı olman lazım. 'Üç bölüm sonra ısınayım, oynarım' deme gibi bir şansın yok. Çok hızlı adapte olacaksın, çok hızlı karakteri oluşturacaksın. Seyircinin izlerken sıkılmaması için set ekibi çok yüksek bir çaba gösteriyor. Hepsi muazzam çalışkan ve işini iyi bilen insanlar. O yüzden ben de çok rahat ettim, ekiple de çok hızlı kaynaştım" şeklinde konuştu.
"TOGAY ÇOK ACIMASIZ BİR KARAKTER" Canlandırdığı Togay karakteri hakkında açıklamalarda bulunan Kumbaracıbaşı "Bir defa, Togay çok acımasız bir karakter. Acımasız olması da gerekiyor çünkü başka türlü hayatta kalamaz. Bir şeyin problem olup olmayacağını önceden sezebiliyor. Belki doğadan, topraktan aldığı bir kuvvet var. Doğayla bütünleşik biri olduğu için belki o gücü daha yoğun bir şekilde kullanabiliyor. Ben Togay karakterinin hikayeye yakıştığını düşünüyorum. Bu rol bana verildiği için çok şanslıyım. Gelen tepkileri fırsat buldukça okuyorum. Çok başarılı bir Noyan karakterinin oğlu olarak, bir miras devralarak gittik ama mahcup olmadık diye de düşünüyorum" dedi. "MÜTHİŞ BİR SANAT YÖNETİMİ VAR"
Setten hatıra olarak yanınızda ne götürmek isterdiniz sorusuna esprili bir dille "Şuradan bir köyü alıp götürmek isterdim. Yaşadığımız dünyadan hiçbir farkı olmayan müthiş bir sanat yönetimi var. Bu muazzam işin karşılığını seyirci zaten veriyor. İleride, başka koşullarda çok daha iyi işler de yapacağımızı düşünüyorum" yanıtını verdi.