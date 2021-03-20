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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hande Erçel’den aşk iddialarına şaşırtan tepki! Murat Can Akdoğan sorusuna… Hande Erçel’den aşk iddialarına şaşırtan tepki! Murat Can Akdoğan sorusuna…
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme geliyordu. İkili aşk haberlerini her fırsatta yalanlasa da isimleri birlikte anılmaya devam etti. Geçtiğimiz günlerde Erçel hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Güzel oyuncunun, sosyetik isim Murat Can Akdoğan ile bir aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı konuşuluyordu. Erçel'den aşk iddialarına şaşırtan bir tepki geldi.
Giriş Tarihi: 20.03.2021 11:47
Son yılların en popüler oyuncularından olan Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra aşk hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Murat Dalkılıç'la 3 yıllık ilişkisini bitirmesinin ardından rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen güzel oyuncu, hakkında son iddialarla sevenlerini şaşırttı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir süredir sosyetik isim Murat Can Akdoğan ile birliktelik yaşadığı haberleriyle dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Kostüm denemesi için Nişantaşı'na geldiği öğrenilen Erçel, aşk haberleri hakkında sessizliğini korudu. Oyuncu, mağaza çıkışı koşar adımlarla aracına binerek kendisine yöneltilen soruları duymazdan geldi.
AŞK HABERLERİYLE GÜNDEME GELDİ
Herkes güzel oyuncuyu rol arkadaşı Kerem Bürsin ile birlikte sanırken, Erçel'in bir süredir cemiyetin ünlü ismi Murat Can Akdoğan ile birlikte olduğu iddia edildi.
Çiftin nasıl tanıştıklarının ayrıntıları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Hürriyet'in haberine göre; ikilinin tanışmasına Murat Can Akdoğan'ın ablası Cansın Hacısoyu ve Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel Yıldırım vesile olmuş.