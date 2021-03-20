Hande Erçel’den aşk iddialarına şaşırtan tepki! Murat Can Akdoğan sorusuna…

Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme geliyordu. İkili aşk haberlerini her fırsatta yalanlasa da isimleri birlikte anılmaya devam etti. Geçtiğimiz günlerde Erçel hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Güzel oyuncunun, sosyetik isim Murat Can Akdoğan ile bir aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı konuşuluyordu. Erçel'den aşk iddialarına şaşırtan bir tepki geldi.