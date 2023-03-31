Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın pozları sosyal medyayı salladı! Binlerce yorum ve beğeni yağdı

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda canlandırdığı Gülayşe karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya devam eden İlayda Alişan sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Alişan'a binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte Ateş Kuşları'nın yıldızı İlayda Alişan'ın o paylaşımı...