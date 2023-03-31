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Haberler Galeri Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın pozları sosyal medyayı salladı! Binlerce yorum ve beğeni yağdı

Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın pozları sosyal medyayı salladı! Binlerce yorum ve beğeni yağdı

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda canlandırdığı Gülayşe karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya devam eden İlayda Alişan sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Alişan'a binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte Ateş Kuşları'nın yıldızı İlayda Alişan'ın o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 31.03.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 16:04
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Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın pozları sosyal medyayı salladı! Binlerce yorum ve beğeni yağdı

Ateş Kuşları dizisinin güzel oyuncusu İlayda Alişan sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu.

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Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın pozları sosyal medyayı salladı! Binlerce yorum ve beğeni yağdı

Dizide Görkem Sevindik, Hande Soral, Burak Tozkoparan gibi oyuncularla başrolü paylaşan Alişan, Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın pozları sosyal medyayı salladı! Binlerce yorum ve beğeni yağdı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında olan İlayda Alişan'ın 3.2 milyon takipçisi bulunuyor.

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Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın pozları sosyal medyayı salladı! Binlerce yorum ve beğeni yağdı

Sık sık takipçileriyle yeni pozlarını paylaşan İlayda Alişan, kısa sürede binlerce beğeni ve yorumun sahibi oluyor.

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Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın pozları sosyal medyayı salladı! Binlerce yorum ve beğeni yağdı

İşte İlayda Alişan'ın son paylaşımları...