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İlhan İrem’in ailesinde miras kavgası! Kardeşi mahkemenin yolunu tuttu

Böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süre tedavi gören İlhan İrem, temmuz 2022'de hayatını kaybetti. Usta şarkıcının ailesi vasiyetinin yerine getirilmesi için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme huzurunda açıklanan vasiyetnamede İrem'in tüm mirasını eşi Hansu İrem'e bıraktığı ortaya çıktı. İlhan İrem'in kardeşi Erkan Aldatmaz ise abisinin e-mail yoluyla vasiyetname hazırladığını ve mirasın iptali gerektiğini öne sürdü.

Giriş Tarihi: 31.03.2023 13:46 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 13:46
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İlhan İrem’in ailesinde miras kavgası! Kardeşi mahkemenin yolunu tuttu

'Anlasana', 'Yazık Oldu Yarınlara', 'Boşver Arkadaş', 'İşte Hayat', 'Konuşamıyorum', 'Olanlar Olmuş' ve daha nicesiyle Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran sanatçı, böbrek yetmezliği nedeniyle uzun zaman önce diyaliz tedavisi görmeye başladı. Unutulmaz şarkıların sahibi ve sesi İlhan İrem'den 28 Temmuz 2022'de acı haber geldi.

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İlhan İrem’in ailesinde miras kavgası! Kardeşi mahkemenin yolunu tuttu

İlhan İrem 67 yaşında aramızdan ayrıldı. Acı haberin ardından İlhan İrem'in 31 yıllık eşi Hansu İrem, sanatçının isteğini açıkladı.

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İlhan İrem’in ailesinde miras kavgası! Kardeşi mahkemenin yolunu tuttu

ÜÇ VASİYETİ VAR

Hansu İrem, eşi İlhan İrem'in vasiyetini şöyle açıkladı: "Üç vasiyeti var. Tabutunun Türk bayrağına sarılması, AKM'de tören ve Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmek"

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İlhan İrem’in ailesinde miras kavgası! Kardeşi mahkemenin yolunu tuttu

GERÇEK VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

8 ay önce hayata veda eden İlhan İrem'in ailesi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne vasiyetnamesinin yerine getirilmesi için dava açtı. Mahkeme huzurunda açıklanan vasiyetnamede İlhan İrem, tüm mirasını eşi Hansu İrem'e bıraktı.

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İlhan İrem’in ailesinde miras kavgası! Kardeşi mahkemenin yolunu tuttu

Sanatçının kardeşi Erkan Aldatmaz ise abisinin e-mail yoluyla vasiyetname hazırladığını ve mirasın iptali gerektiğini öne sürdü.