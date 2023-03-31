İlhan İrem’in ailesinde miras kavgası! Kardeşi mahkemenin yolunu tuttu

Böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süre tedavi gören İlhan İrem, temmuz 2022'de hayatını kaybetti. Usta şarkıcının ailesi vasiyetinin yerine getirilmesi için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme huzurunda açıklanan vasiyetnamede İrem'in tüm mirasını eşi Hansu İrem'e bıraktığı ortaya çıktı. İlhan İrem'in kardeşi Erkan Aldatmaz ise abisinin e-mail yoluyla vasiyetname hazırladığını ve mirasın iptali gerektiğini öne sürdü.