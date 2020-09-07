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Nusret Gökçe bir günlük cirosunu bağışladı! Kazandığı para dudak uçuklattı
Saltbae hareketiyle fenomen olan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoranları bulunan Nusret Gökçe, Lübnan için yardım kampanyası başlattı. Beyrut'ta yaşanan patlamanın ardından Kızılay ile birlikte yardım kampanyası başlatan Gökçe, Etiler'deki şubesinin bir günlük cirosunu bağışladı. Gökçe'nin bir restoranının günlük kazancı dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 07.09.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 09:51
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