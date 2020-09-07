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Nusret Gökçe bir günlük cirosunu bağışladı! Kazandığı para dudak uçuklattı

Saltbae hareketiyle fenomen olan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoranları bulunan Nusret Gökçe, Lübnan için yardım kampanyası başlattı. Beyrut'ta yaşanan patlamanın ardından Kızılay ile birlikte yardım kampanyası başlatan Gökçe, Etiler'deki şubesinin bir günlük cirosunu bağışladı. Gökçe'nin bir restoranının günlük kazancı dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 07.09.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 09:51
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Nusret Gökçe bir günlük cirosunu bağışladı! Kazandığı para dudak uçuklattı

Yaptığı tuz serpme hareketiyle milyonlarca kişi tarafından tanınan sosyetik kasap Nusret Gökçe alkışlanacak bir kampanyaya imza attı.

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Nusret Gökçe bir günlük cirosunu bağışladı! Kazandığı para dudak uçuklattı

Gökçe, Beyrut'ta meydana gelen talihsiz patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla "Biz Bir Aileyiz" sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlattı.

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Nusret Gökçe bir günlük cirosunu bağışladı! Kazandığı para dudak uçuklattı

BİR GÜNLÜK CİROYU BAĞIŞLADI

Türk Kızılay işbirliğiyle başlatılan yardım kampanyasına Etiler Nusr-Et şubesinin 5 Eylül'de elde edilen tüm gelirleri bağışlandı.

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Nusret Gökçe bir günlük cirosunu bağışladı! Kazandığı para dudak uçuklattı

Restoranın sahibi Nusret Gökçe, bir günde yaptıkları 442 bin 761 TL'lik ciroyu Lübnan halkına destek için bağışladıklarını, ayrıca bu zamana kadar yaptıkları rekor ciro olduğunu söyledi.

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Nusret Gökçe bir günlük cirosunu bağışladı! Kazandığı para dudak uçuklattı

Gökçe, Instagram'dan yaptığı paylaşımına "Biz bir aileyiz. Olan olmayana verecek" notunu da düştü.