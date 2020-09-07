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Mabel Matiz’in Harbiye konseri tepki çekti! Koronavirüs kuralları hiçe sayıldı

Mabel Matiz, cumartesi akşamı Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Tüm biletlerin satıldığı ve ünlü isimlerin de akın ettiği konser de koronavirüs kuralları hiçe sayıldı.

Giriş Tarihi: 07.09.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 10:42
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Mabel Matiz’in Harbiye konseri tepki çekti! Koronavirüs kuralları hiçe sayıldı

Mabel Matiz, cumartesi akşamı Kerki Solfej'in düzenlediği Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında ikinci kez sahneye çıktı. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevilen şarkılarını seslendiren Matiz'i ünlü isimler de izledi.

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Mabel Matiz’in Harbiye konseri tepki çekti! Koronavirüs kuralları hiçe sayıldı

HER TÜRDEN ŞARKI SÖYLEDİ

Sahneye modacı Esra Gürsoy imzalı mavi kıyafetle çıkan şarkıcı, ilk olarak "Mendilimde Kırmızım Var" şarkısını söyledi. "Bir Harbiye klasiği olarak süslenip karşınıza çıktım. Yeniden sizlerle birlikte olabilmek çok güzel. Hepinizi çok seviyorum" diyen Matiz, kendi şarkılarının dışında çeşitli Anadolu türküleri de seslendirdi.

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Mabel Matiz’in Harbiye konseri tepki çekti! Koronavirüs kuralları hiçe sayıldı

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ HİÇE SAYILDI

Mabel Matiz'in Harbiye Açıkhava'da verdiği ikinci konserde biletlerin hepsi satıldı. Ancak gecede sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediği, birçok seyircinin de maskesiz olduğu gözlendi.

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Mabel Matiz’in Harbiye konseri tepki çekti! Koronavirüs kuralları hiçe sayıldı

Öte yandan Mabel Matiz'e konserin ardından sürpriz doğum kutlaması yapıldı. Sahne arkasında pasta kesen Matiz, hem çok heyecanlandığını, hem de mutlu olduğunu dile getirdi.