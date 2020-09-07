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07 Eylül 2020, Pazartesi
Haberler Galeri Mabel Matiz’in Harbiye konseri tepki çekti! Koronavirüs kuralları hiçe sayıldı
Mabel Matiz’in Harbiye konseri tepki çekti! Koronavirüs kuralları hiçe sayıldı
Mabel Matiz, cumartesi akşamı Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Tüm biletlerin satıldığı ve ünlü isimlerin de akın ettiği konser de koronavirüs kuralları hiçe sayıldı.
Giriş Tarihi: 07.09.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 10:42