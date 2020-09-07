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Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven evlendi! Rol arkadaşları düğüne akın etti

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle çocuk yaşta ünlü olan Gizem Güven dün akşam evlendi. Geçtiğimiz hafta kına gecesi yapan Güven, futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturdu. Güven'i Sihirli Annem ve Selena dizisindeki rol arkadaşları yalnız bırakmazken düğün fotoğraflarına beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 07.09.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 09:36
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Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven evlendi! Rol arkadaşları düğüne akın etti

Sihirli Annem dizisindeki Ceren rolüyle hafızalara kazınan Gizem Güven, dün akşam uzun süredir birlikte olduğu Caner Turp ile evlendi.

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Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven evlendi! Rol arkadaşları düğüne akın etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde oynanmasının yasaklanmasının ardından çift sade bir kutlama ile nikah masasına oturdu.

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Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven evlendi! Rol arkadaşları düğüne akın etti

ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Geçtiğimiz hafta kına gecesi yapan ve görüntüleriyle günlerce konuşulan Gizem Güven'i bu mutlu gününde rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.

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Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven evlendi! Rol arkadaşları düğüne akın etti

Zeynep Özkaya, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür ve Jennifer Boyner gibi Sihirli Annem dizisinin oyuncuları Güven'in her anında yanında olmayı ihmal etmedi.

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Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven evlendi! Rol arkadaşları düğüne akın etti

Çift, aile arasında düzenlenen nikah merasiminin ardından yakın arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yedi.