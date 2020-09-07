Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven evlendi! Rol arkadaşları düğüne akın etti

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle çocuk yaşta ünlü olan Gizem Güven dün akşam evlendi. Geçtiğimiz hafta kına gecesi yapan Güven, futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturdu. Güven'i Sihirli Annem ve Selena dizisindeki rol arkadaşları yalnız bırakmazken düğün fotoğraflarına beğeni yağdı.