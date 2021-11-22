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Nursel Köse paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı! Verdiği pozlarla gençlere taş çıkardı

Üç Kuruş dizisinde Kartal'ın halası Neriman karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Nursel Köse sosyal medyayı salladı. Avlu dizisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Köse'nin sosyal medya paylaşımları görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 22.11.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 12:29
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Nursel Köse paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı! Verdiği pozlarla gençlere taş çıkardı

Üç Kuruş dizisinde Kartal'ın halası Neriman karakterini canlandıran Nursel Köse dizi hayranları tarafından merak konusu oldu.

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Nursel Köse paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı! Verdiği pozlarla gençlere taş çıkardı

Güzel ve güçlü bir kadın olan Neriman, hiç evlenmemiş, çocuk sahibi olmamıştır ama aileyi de mahalleyi de o bir arada tutmaktadır.

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Nursel Köse paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı! Verdiği pozlarla gençlere taş çıkardı

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nursel Köse'nin özel hayatı merak konusu olurken, sosyal medya paylaşımları dikkatlerden kaçmadı.

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Nursel Köse paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı! Verdiği pozlarla gençlere taş çıkardı

NURSEL KÖSE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

29 Mart 1961 tarihinde Malatya'da doğan Nursel Köse, Köln Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur. Öğrencilik döneminde radyo tiyatrolarında yazar olarak görev aldı, çocuk ve yetişkinlere yönelik olarak Almanya'da çeşitli tiyatro oyunlarını organize etti. Daha sonraları yine aynı ülkede kadınlardan oluşan bir kabare grubu kurdu. Grubun adı 'Die Bodenkosmetikerinnen' yani 'Yer Kozmetikçileri' idi.

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Nursel Köse paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı! Verdiği pozlarla gençlere taş çıkardı

1992-2007 yıllarında kadar tüm Almanya'ya ve Almanca konuşulan ülkelere turneler yaptı. 2009 sezonunda SAKM/ İstanbul'da "Bacemdeki Ayı" adlı oyunda baş rol oynadı.