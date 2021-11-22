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Nursel Köse paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı! Verdiği pozlarla gençlere taş çıkardı
Üç Kuruş dizisinde Kartal'ın halası Neriman karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Nursel Köse sosyal medyayı salladı. Avlu dizisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Köse'nin sosyal medya paylaşımları görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 22.11.2021 12:29Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 12:29