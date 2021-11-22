22 Kasım 2021, Pazartesi
Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ’ın evliliği 2 yılda bitti! Boşanma nedeni ortaya çıktı
Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ'ın mutluluğu kısa sürdü. 2019 yılında nikah masasına oturan ve kısa bir süre önce anne baba olan çift, sürpriz şekilde ayrıldıç İkili İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün anlaşma olarak tek celsede boşandı. Velayet annede kalırken Dursun, duruşma sonrası ayrılık nedenini açıkladı.
Giriş Tarihi: 22.11.2021 12:28 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 12:28
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