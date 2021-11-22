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Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ’ın evliliği 2 yılda bitti! Boşanma nedeni ortaya çıktı

Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ'ın mutluluğu kısa sürdü. 2019 yılında nikah masasına oturan ve kısa bir süre önce anne baba olan çift, sürpriz şekilde ayrıldıç İkili İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün anlaşma olarak tek celsede boşandı. Velayet annede kalırken Dursun, duruşma sonrası ayrılık nedenini açıkladı.

Giriş Tarihi: 22.11.2021 12:28 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 12:28
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Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ’ın evliliği 2 yılda bitti! Boşanma nedeni ortaya çıktı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun 2019 yılında Asena Demirbağ ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri Lidya Dursun, geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ’ın evliliği 2 yılda bitti! Boşanma nedeni ortaya çıktı

"BOŞANMAYA GÖNLÜM RAZI DEĞİL"

Aralarındaki 19 yaş farka rağmen mutlu bir evlilik süren ikili sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldığını televizyon programından duyurmuştu.

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Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ’ın evliliği 2 yılda bitti! Boşanma nedeni ortaya çıktı

Asena Demirbağ, "Çocuğumu babasız büyütmek istemiyorum. Boşanmaya gönlüm razı değil." demişti. Ahmet Dursun ise; "Farklı karakterlerdeyiz, fikir ayrılığı yaşadık" demişti.

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Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ’ın evliliği 2 yılda bitti! Boşanma nedeni ortaya çıktı

BOŞANDILAR

Boşanma kararı alan çift İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. İkili, bugün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Kız çocuklarının velayeti anne Asena Demirbağ'da kalırken Ahmet Dursun'un kızı için 8 bin TL nafaka ödemesine karar verildi.

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Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ’ın evliliği 2 yılda bitti! Boşanma nedeni ortaya çıktı

"HAYIRLISI BU"

Duruşma sonunda Asena Demirbağ "Boşanmayı o istedi açıklamayı o yapsın" dedi.