Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ’ın evliliği 2 yılda bitti! Boşanma nedeni ortaya çıktı

Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ'ın mutluluğu kısa sürdü. 2019 yılında nikah masasına oturan ve kısa bir süre önce anne baba olan çift, sürpriz şekilde ayrıldıç İkili İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün anlaşma olarak tek celsede boşandı. Velayet annede kalırken Dursun, duruşma sonrası ayrılık nedenini açıkladı.