Kibariye’nin ‘kaynak saç krizi’ büyüdü: “Şikayetçi olacağım”

Kadıköy'de bir kuaföre giden sanatçı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı ancak hiçbir ödeme yapmadan ayrıldı. İşletme sahibinin telefon üzerinden eşi Küçükbalçık ise ödeme yapmayacaklarını belirtince yaklaşık 3 saat boyunca Kibariye'ye hizmet veren işletme sahibi hayatının şokunu yaşadı. Ücret ödemediği suçlamalarını reddeden Kibariye'nin açıklamaları sonrası işletme sahibi konuyla ilgili şikayetçi olacağını belirtti. Kibariye tarafından tehdit edildiğini söyleyen işletmeci, "Bizi hem tehdit ediyor hem de paramızı ödemiyor" dedi.