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Kibariye’nin ‘kaynak saç krizi’ büyüdü: “Şikayetçi olacağım”

Kadıköy'de bir kuaföre giden sanatçı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı ancak hiçbir ödeme yapmadan ayrıldı. İşletme sahibinin telefon üzerinden eşi Küçükbalçık ise ödeme yapmayacaklarını belirtince yaklaşık 3 saat boyunca Kibariye'ye hizmet veren işletme sahibi hayatının şokunu yaşadı. Ücret ödemediği suçlamalarını reddeden Kibariye'nin açıklamaları sonrası işletme sahibi konuyla ilgili şikayetçi olacağını belirtti. Kibariye tarafından tehdit edildiğini söyleyen işletmeci, "Bizi hem tehdit ediyor hem de paramızı ödemiyor" dedi.

Giriş Tarihi: 22.11.2021 12:14
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Kibariye’nin ‘kaynak saç krizi’ büyüdü: “Şikayetçi olacağım”

Geçtiğimiz ay Kadıköy'de bir kuaföre giderek kaynak saç yaptıran Sanatçı Kibariye'nin hizmet bedeli olan 4 bin 200 lirayı ödemediği iddiaları sonrası işletme sahibi duruma tepki göstererek ücretin ödenmesini talep etmişti.

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Kibariye’nin ‘kaynak saç krizi’ büyüdü: “Şikayetçi olacağım”

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Sahne aldığı konserde konuşan Sanatçı Kibariye ise, "45 senedir sesimle bir yerlere geldim, insanları dolandırarak değil. Kul hakkına girmedim. Yapmadığım bir şeyi bana kimse yaptı diyemez."

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Kibariye’nin ‘kaynak saç krizi’ büyüdü: “Şikayetçi olacağım”

"Çoluğum çocuğum var benim. Herkes haddini bilecek. Haddini bilmeyene de haddini bildiririm" diyerek iddiaları reddetti.

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Kibariye’nin ‘kaynak saç krizi’ büyüdü: “Şikayetçi olacağım”

Sanatçı Kibariye'nin açıklamaları sonrası kuaför salonu işletmecisi ise ödeme yapılmadığını yineleyerek konuyu mahkemeye taşıyacağını belirtti.

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Kibariye’nin ‘kaynak saç krizi’ büyüdü: “Şikayetçi olacağım”

"ÖDEME YAPTIYSA DEKONTUNU GÖSTERSİN"

Konuya ilişkin konuşan kuaför dükkanı sahibi Kemal Kıran, "Kibariye Hanım aylar sonra bir açıklama yapıyor. Bize ödeme yaptığını söylüyor. Madem ortada bir ödeme var, dekontunu göstersin."