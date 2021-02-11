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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Nuri Alço'ya dolandırıcı şoku! Takipçilerine mesaj atıp… Nuri Alço'ya dolandırıcı şoku! Takipçilerine mesaj atıp…
Nuri Alço'nın sosyal medya hesabını ele geçiren şahıslar, ünlü oyuncunun takipçilerine mesaj atıp dolandırdı. Şahıslar bahis sitesi adı altında paranın işletileceğini ve daha fazla kazanç elde edeceklerini söyledi. Hesabı ele geçirilen Nuri Alço ve 60 bin TL dolandırılan takipçisi Zehra Aslan Şahin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Giriş Tarihi: 11.02.2021 12:17
Usta oyuncu Nuri Alço'nun sosyal medya hesabını ele geçiren hackerlar, dolandırıcılık amacıyla takipçilerine paylaşım yaptı. Alço'nun hesabını ele geçirenler, yaptıkları paylaşımda bahis siteleri adı altında paranın işletildiği ve fazla para kazanılacağını söyleyerek kişileri dolandırdı. Olayın ardından dolandırıldığını fark eden Zehra Aslan Şahin ve Nuri Alço, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR "NEDEN BU KADAR ÇOK PARA İSTİYORSUNUZ?"
Günaydın'dan Buse Pehlivan'ın haberine göre; Savcılığa ifade veren mağdur Zehra Aslan Şahin, "Nuri Alço'yu şahıs olarak tanırım, kendisini sosyal medya hesabından takip etmekteyim. 9 Şubat günü Nuri Bey'in sosyal medya hesabından 'Mehmet Ali Bey sayesinde bugün tekrar 69 bin TL kazandım. Gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlar mesaj atsın. Mehmet Bey'e yönlendireceğim' şeklinde paylaşım gördüm" ifadelerini kullandı.
Zehra Aslan Şahin'ın ifadesi şöyle:
"Nuri Bey'i tanıdığım ve güvendiğim için mesaj attım. Bana bir cep numarası atılarak irtibata geçmem söylendi. Aradım ve bana referansımın kim olduğunu sordular. 'Nuri Bey' dedim ve bana hesap numarası yollayarak, para gönderdiğime dair dekontumu ve kendi hesap numaramı istediler. Bana finansal bir şirket (Western Union) üzerinden paramın işletileceğini, daha sonra bana daha fazla para geleceğini söylediler."
"Aralıklarla verilen hesap numarasına parça parça paralar yollamaya başladım. Neden benden bu kadar çok para istediklerini sorduğumda beni görüntülü arayarak ofis ortamı gösterdiler, inandırıcılık sağladılar. Bankadan kredi çekmemi söylediler onu da gönderdim. Neden hala para göndermediklerini ısrarla sordum, oyalamaya devam ettiler."
"Bugün bile beni bu numaralardan aradılar. Eğer para göndermezsem gönderdiğim paraların yanacağını söylediler. Sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğimde Nuri Alço'nun hesabında yine benzer paylaşımlar yapıldığını gördüm. Beni yaklaşık 60 bin TL kadar dolandıran kişilerden şikayetçiyim."