Kuruluş Osman zirveyi bırakmadı! Çarşamba gecesine damga vurdu! Bamsı Bey şehit mi olacak?

Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan 45. bölümü reytingleri altüst etti. Tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olan dizi, sosyal medyada da Türkiye ve dünya gündeminde yer aldı. Sürprizlerle dolu yeni bölümde, Nikola'nın tüm cephelerden saldırısı Osman Bey'i zorladı. Bamsı Bey'in ise Çömlekçi'nin ihanetinin hedefi oldu ve yaralanması bölüme damga vurdu.