Maraşlı’nın yıldızları Burak Deniz ve Alina Boz birbirine övgü yağdırdı: Onu izledikçe...

"ENERJİSİ HARİKA BENİ DE ÇOK YÜKSELTİYOR"

Büyüleyici uyumlarıyla da çok konuşulan ikili, karşılıklı kamera karşısına geçmenin çok keyifli olduğunu belirtti. Burak Deniz; "Beraber yer aldığımız ilk proje oldu bu ve birbirimizi sette daha iyi tanıma fırsatı bulduk. Alina ile çalışmak çok keyifli, çok uyumlu partnerler olduk. Alina'nın enerjisi harika ve dolayısıyla beni de çok yükseltiyor. Onu izledikçe sanki 'Mahur' olmak için doğmuş gibi geliyor bana. Hatta ona da söylüyorum. "Sen mahursun" diyorum." dedi.