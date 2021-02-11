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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı’nın yıldızları Burak Deniz ve Alina Boz birbirine övgü yağdırdı: Onu izledikçe... Maraşlı’nın yıldızları Burak Deniz ve Alina Boz birbirine övgü yağdırdı: Onu izledikçe...
Atv'nin beğeniyle izlenen dizisi Maraşlı'nın yıldızları Burak Deniz ve Alina Boz, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi. Aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Burak Deniz ve Alina Boz'un pozları sosyal medyayı sallarken yaptıkları açıklamalarda çok konuşuldu. İşte Burak Deniz ve Alina Boz'un Şamdan Plus röportajında anlattıkları...
Giriş Tarihi: 11.02.2021 13:09 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 13:09
Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği büyük beğeni toplayan dizi "Maraşlı" kısa sürede fenomen oldu. Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz, "Şamdan Plus" dergisi için geçtiğimiz günlerde objektif karşısına geçti. Dün piyasaya çıkan dergi, büyük beğeni topladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR "OYNADIĞIMIZ KARAKTERLER BİZİ RAHATLATIYOR"
İzleyicinin diziye olan ilgisinden mutlu olduğunu belirten Alina Boz dergiye verdiği röportajda bu dönemini şöyle anlattı; "Yorucu ama bir taraftan da güzel bir yoğunluğun içindeyiz. Her şeyin çok yeni ve heyecan verici olduğu bir dönemdeyiz. Böylesine iyi bir ekiple çalışmak ve böylesine güzel bir ilgi ile karşılaşmak bizi inanılmaz motive ediyor."
Canlandırdığı Maraşlı karakteriyle büyük beğeni toplayan Burak Deniz ise "Her şey çok güzel gidiyor; biraz yorucu bir süreç oldu Alina ve benim adıma ve çok hızlı bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Alina ile de aynı şeyi konuştuk, bu karakterler bizi rahatlatıyor. Dolayısıyla iş, artık keyif olarak yaptığımız bir şey haline dönüşmüş durumda."
"Bütün röportajlarımda da söylemiş olduğum gibi gelecek her yeni bölüm bizim için büyük bir merak unsuru. Çok keyifli bir yolculuktayız, neler olacağını ben de çok merak ediyorum." dedi.
"ENERJİSİ HARİKA BENİ DE ÇOK YÜKSELTİYOR"
Büyüleyici uyumlarıyla da çok konuşulan ikili, karşılıklı kamera karşısına geçmenin çok keyifli olduğunu belirtti. Burak Deniz; "Beraber yer aldığımız ilk proje oldu bu ve birbirimizi sette daha iyi tanıma fırsatı bulduk. Alina ile çalışmak çok keyifli, çok uyumlu partnerler olduk. Alina'nın enerjisi harika ve dolayısıyla beni de çok yükseltiyor. Onu izledikçe sanki 'Mahur' olmak için doğmuş gibi geliyor bana. Hatta ona da söylüyorum. "Sen mahursun" diyorum." dedi.