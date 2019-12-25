Nuri Alço’nun herkesten gizlediği evliliği ortaya çıktı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından olan Nuri Alço, sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na geçtiğimiz Mart ayında bir gece kulübünde evlenme teklifi etmişti. 10 yıldır Burcu Sezginoğlu ile birlikte olan Nuri Alço bu yaşına kadar sadece bir evlilik yaptığını söylese de Alço'nun yıllardır herkesten sakladığı bir evliliği olduğu ortaya çıktı. Şarkıcı Fulden Uras, Nuri Alço'nun 45 yıl önce anneannesiyle evli olduğunu ancak bunu yıllardır sakladığını söyledi.