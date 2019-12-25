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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kimmiş!

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan'ı canlandıran Melike İpek Yalova, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllere taht kurmayı başardı. Dizide Yılmaz'ın eşi olan 20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktorunu canlandıran Melike İpek Yalova'nın özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Geçtiğimiz Eylül ayında sessiz sedasız evlenen Melike İpek Yalova'nın eşi merak konusu oldu. İşte Melike İpek Yalova'nın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 11:33
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kimmiş!

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Müjgan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Melike İpek Yalova özel hayatıyla da merak konusu oldu. Geçtiğimiz Eylül ayında sessiz sedasız evlenen Melike İpek Yalova'nın eşi merak konusu oldu. İşte Melike İpek Yalova ve birçok ünlü ismin eşi…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kimmiş!

İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kimmiş!

İREM HELVACIOĞLU VE SEVGİLİSİ

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kimmiş!

MEHMET ALİ NUROĞLU VE EŞİ ÇİÇEK NUROĞLU

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kimmiş!

ÖYKÜ GÜRMAN VE SEVGİLİSİ