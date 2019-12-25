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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç nereli? Alma Terziç memleketiyle merak konusu oldu

Kuruluş Osman yayınlandığı ilk günden beri Çarşamba akşamlarına damgasını vururken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. Kuruluş Osman'da Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç ise en merak edilen oyuncu oldu. Kuruluş Osman'da canlandırdığı Sofia karakteriyle izleyicinin takdirini kazanan Alma Terziç'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Alma Terziç nereli? İşte Alma Terziç ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 13:55 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 14:01
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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç nereli? Alma Terziç memleketiyle merak konusu oldu

Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç başarılı oyunculuğuyla izleyicinin takdirini topladı. Özel hayatıyla merak konusu olan Alma Terziç'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Alma Terziç ve birçok ünlü ismin memleketi…

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç nereli? Alma Terziç memleketiyle merak konusu oldu

Burak Özçivit – Gaziantep

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç nereli? Alma Terziç memleketiyle merak konusu oldu

Nurettin Sönmez - Anne tarafından Arnavut göçmeni

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç nereli? Alma Terziç memleketiyle merak konusu oldu

Aytaç Şaşmaz – İstanbul

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç nereli? Alma Terziç memleketiyle merak konusu oldu

Melike İpek Yalova – İstanbul