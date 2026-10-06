Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy'un vefat haberini alan Nuri Alço, hastane odasından bir paylaşım yaptı.

Alço, Arsoy'un ölümünden duyduğu üzüntüyü, "Göksel ağabeyim... Başımız sağ olsun" sözleriyle dile getirdi. 75 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla açıklama ise eşi Burcu Alço'dan geldi.

NTV'nin haberine göre Burcu Alço, usta oyuncunun bronşit nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Alço, geçtiğimiz yıl ciddi sağlık sorunları yaşamış ve o dönemde eşinin vefakâr tavrına dikkat çekerek vasiyetini şu sözlerle açıklamıştı:

"Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok."