Nuri Alço'nun hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Hasta yatağından Göksel Arsoy için paylaşım yapan Alço'nun eşi, Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Türk sinemasında canlandırdığı "kötü adam" rolleriyle hafızalarda yer edinen Nuri Alço, sevenlerini endişelendirdi. Usta oyuncu, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.
Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy'un vefat haberini alan Nuri Alço, hastane odasından bir paylaşım yaptı.
HASTANE ODASINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIM SEVENLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ
Alço, Arsoy'un ölümünden duyduğu üzüntüyü, "Göksel ağabeyim... Başımız sağ olsun" sözleriyle dile getirdi. 75 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla açıklama ise eşi Burcu Alço'dan geldi.
ALÇO'NUN EŞİNDEN AÇIKLAMA
NTV'nin haberine göre Burcu Alço, usta oyuncunun bronşit nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Nuri Alço'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.
VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI
Alço, geçtiğimiz yıl ciddi sağlık sorunları yaşamış ve o dönemde eşinin vefakâr tavrına dikkat çekerek vasiyetini şu sözlerle açıklamıştı:
"Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok."