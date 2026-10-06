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Nuri Alço'nun hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Hasta yatağından Göksel Arsoy için paylaşım yapan Alço'nun eşi, Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Nuri Alço'nun hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı 1

Türk sinemasında canlandırdığı "kötü adam" rolleriyle hafızalarda yer edinen Nuri Alço, sevenlerini endişelendirdi. Usta oyuncu, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Nuri Alço'nun hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı 2

Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy'un vefat haberini alan Nuri Alço, hastane odasından bir paylaşım yaptı.

Nuri Alço'nun hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı 3

HASTANE ODASINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIM SEVENLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ

Alço, Arsoy'un ölümünden duyduğu üzüntüyü, "Göksel ağabeyim... Başımız sağ olsun" sözleriyle dile getirdi. 75 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla açıklama ise eşi Burcu Alço'dan geldi.

Nuri Alço'nun hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı 4

ALÇO'NUN EŞİNDEN AÇIKLAMA

NTV'nin haberine göre Burcu Alço, usta oyuncunun bronşit nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Nuri Alço'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Nuri Alço'nun hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı 5

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Alço, geçtiğimiz yıl ciddi sağlık sorunları yaşamış ve o dönemde eşinin vefakâr tavrına dikkat çekerek vasiyetini şu sözlerle açıklamıştı:

"Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok."

Nuri Alço'nun hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı 6

VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Türk sinemasında 1950'li yıllardan itibaren çok sayıda yapımda rol alan Göksel Arsoy, özellikle canlandırdığı jön karakterleriyle hafızalarda yer edindi.

Yakışıklılığının yanı sıra oyunculuğuyla da dönemin öne çıkan isimlerinden biri olan Arsoy, Yeşilçam'ın önemli yıldızları arasında yer aldı.

Usta sanatçı Göksel Arsoy hayatını kaybetti USTA SANATÇI GÖKSEL ARSOY HAYATINI KAYBETTİ
Nuri Alço'nun hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı 7

Usta sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık çalışmalarıyla da Türk sinemasına katkı sağladı. Arsoy, yıllar boyunca "Altın Çocuk" lakabıyla anılmaya devam etti.

CENAZE TÖRENİ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Usta sanatçının cenaze töreni çarşamba günü düzenlenecek.

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