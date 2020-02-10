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Nurgül Yeşilçay'ın Scarlett Johansson için söyledikleri olay oldu! Nurgül Yeşilçay Scarlett salmış...

Oscar töreni hakkında sosyla medya hesabından açıklamalarda bulunan Nurgül Yeşilçay, Scarlett Johansson için söyledikleriyle gündeme oturdu. Magazin dünyasını peşine takan Nurgül Yeşilçay, Scarlett Johansson'ın Oscar gecesindeki fotoğrafı için "G.t göbek salmış" ifadelerini kullandı. İşte Nurgül Yeşilçay'ın Scarlett Johansson için söyledikleri ve Scarlett Johansson'ın o hali..

Giriş Tarihi: 10.02.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 16:35
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Nurgül Yeşilçay'ın Scarlett Johansson için söyledikleri olay oldu! Nurgül Yeşilçay Scarlett salmış...

Nurgül Yeşilçay Oscar ödül törenine katılan Scarlett Johansson hakkındaki yorumuyla sosyal medyayı salladı. Magazin dünyasının dikkatini çeken yorumlarda bulunan Nurgül Yeşilçay, Scarlett Johansson için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Nurgül Yeşilçay'ın Scarlett Johansson için söyledikleri olay oldu! Nurgül Yeşilçay Scarlett salmış...

"Oscar'ı izleyenler olarak bu saatte böyle darmadağın uyandık bakalım. Bu sene çok iyi filmler vardı. (her sene bu kadar verimli olmuyor) Yapanların edenlerin ellerine sağlık… Yalnız benim de takıldığım şeyler var! Öncelikle Natalie Portman'la aynı şöyle ki: 97 yıllık Oscar ödüllerinde sadece 5 kez kadın yönetmen aday gösterilmiş ve 97 yıllık Oscar tarihinde sadece 1 kez kadın yönetmen ödül almış. Parazit bir ilki başardı. İngilizce konuşulmayan bir filme ilk kez ödül gitti.

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Nurgül Yeşilçay'ın Scarlett Johansson için söyledikleri olay oldu! Nurgül Yeşilçay Scarlett salmış...

Kimse kusura bakmasın Margot Robbie çok sıkıcı. Joaquin Phoenix'in 'deli dahi oyuncuyum' halleri baydı. Scarlett Johansson'ın g.t göbek salmış hallerini çok beğeniyorum...

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Nurgül Yeşilçay'ın Scarlett Johansson için söyledikleri olay oldu! Nurgül Yeşilçay Scarlett salmış...

Sözlerimi 'Allahım bizim memleketimize de nasip eyle inşallah' diyerek noktalıyorum! Harika bir hafta ve haftalar olsun efendim."

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Nurgül Yeşilçay'ın Scarlett Johansson için söyledikleri olay oldu! Nurgül Yeşilçay Scarlett salmış...

Scarlett Johansson'ın törenden fotoğrafları...