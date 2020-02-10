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Nurgül Yeşilçay'ın Scarlett Johansson için söyledikleri olay oldu! Nurgül Yeşilçay Scarlett salmış...
Oscar töreni hakkında sosyla medya hesabından açıklamalarda bulunan Nurgül Yeşilçay, Scarlett Johansson için söyledikleriyle gündeme oturdu. Magazin dünyasını peşine takan Nurgül Yeşilçay, Scarlett Johansson'ın Oscar gecesindeki fotoğrafı için "G.t göbek salmış" ifadelerini kullandı. İşte Nurgül Yeşilçay'ın Scarlett Johansson için söyledikleri ve Scarlett Johansson'ın o hali..
Giriş Tarihi: 10.02.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 16:35
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