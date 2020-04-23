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Nurgül Yeşilçay'ın 23 Nisan kutlaması takipçilerinin yüzünü güldürdü
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncü yılı koronavirüs salgını nedeniyle evlerden kutlanırken ünlü isimler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutlamalara katıldı. Kimi çocukluk fotoğrafıyla kutlarken kimi de çocuğunun fotoğrafıyla kutladı. Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise takipçilerinin yüzünü güldürdü. İşte ünlü isimlerin 23 Nisan'ı kutladığı fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 23.04.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 10:55
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