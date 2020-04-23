Nurgül Yeşilçay'ın 23 Nisan kutlaması takipçilerinin yüzünü güldürdü

BİRCE AKALAY

Ne heyecanlanırdık şu stad yürüyüşleri için. Dallar çiçek açtıysa bahar gelmiş, bahar gelmişse bayramımız da gelmiş demekti. 23 Nisan, sonra 19 Mayıs.. Bu kıymetli tören geçitlerinden sonra tüm çalışmalarımızı, hünerlerimizi sergilediğimiz gösteriler yapardık. Büyük stadlarda gerçekleşen o büyük törenler ise öğleden sonra TRT de yayınlanır, onları da izlemek, kutlamanın ve şölenin büyüklüğünü bize evlerimizden bile hissettirirdi. Adı üzerinde "bayramımızdı". Hem bizim bayramımızdı hem de Milli Bayramımızdı. Atatürk bugün Osmanlı'nın mebusan meclisini tanımamış, bağımsızlığımıza, kurtuluşumuza giden yolda, Cumhuriyet için en önemli adımı atmış TBMM'yi kurmuştu. Demokrasi onun için araç değil amaç, çocuklar ve gençler ise geleceği nöbetçisiydi.

Şimdi ben içimdeki küçük Birce'yle bugün tüm çocukların bayramını yürekten kutluyorum ve 100.yılı kutlanan meclisimi cansiperane koruyacağıma bir kez daha huzurunuzda söz veriyorum.

Bilmem anlatabildim mi?

Törenlerimizin elbet geri geleceği günleri de sabırsızlıkla bekliyorum.

Bayramımız kutlu olsun!!!

