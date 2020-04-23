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Haberler Galeri Nurgül Yeşilçay'ın 23 Nisan kutlaması takipçilerinin yüzünü güldürdü

Nurgül Yeşilçay'ın 23 Nisan kutlaması takipçilerinin yüzünü güldürdü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncü yılı koronavirüs salgını nedeniyle evlerden kutlanırken ünlü isimler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutlamalara katıldı. Kimi çocukluk fotoğrafıyla kutlarken kimi de çocuğunun fotoğrafıyla kutladı. Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise takipçilerinin yüzünü güldürdü. İşte ünlü isimlerin 23 Nisan'ı kutladığı fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 10:55
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Nurgül Yeşilçay'ın 23 Nisan kutlaması takipçilerinin yüzünü güldürdü

Corona virüs nedeniyle evden çıkamayan ünlü isimler 23 Nisan'ı sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla kutladılar...

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Nurgül Yeşilçay'ın 23 Nisan kutlaması takipçilerinin yüzünü güldürdü

OKTAY KAYNARCA
23 Nisan ULUSAL EGEMENLİK ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun

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Nurgül Yeşilçay'ın 23 Nisan kutlaması takipçilerinin yüzünü güldürdü

İREM DERİCİ
Senin de 23 Nisan'ın kutlu olsun hicran bakışlı yavrum.

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Nurgül Yeşilçay'ın 23 Nisan kutlaması takipçilerinin yüzünü güldürdü

BİRCE AKALAY
Ne heyecanlanırdık şu stad yürüyüşleri için. Dallar çiçek açtıysa bahar gelmiş, bahar gelmişse bayramımız da gelmiş demekti. 23 Nisan, sonra 19 Mayıs.. Bu kıymetli tören geçitlerinden sonra tüm çalışmalarımızı, hünerlerimizi sergilediğimiz gösteriler yapardık. Büyük stadlarda gerçekleşen o büyük törenler ise öğleden sonra TRT de yayınlanır, onları da izlemek, kutlamanın ve şölenin büyüklüğünü bize evlerimizden bile hissettirirdi. Adı üzerinde "bayramımızdı". Hem bizim bayramımızdı hem de Milli Bayramımızdı. Atatürk bugün Osmanlı'nın mebusan meclisini tanımamış, bağımsızlığımıza, kurtuluşumuza giden yolda, Cumhuriyet için en önemli adımı atmış TBMM'yi kurmuştu. Demokrasi onun için araç değil amaç, çocuklar ve gençler ise geleceği nöbetçisiydi.

Şimdi ben içimdeki küçük Birce'yle bugün tüm çocukların bayramını yürekten kutluyorum ve 100.yılı kutlanan meclisimi cansiperane koruyacağıma bir kez daha huzurunuzda söz veriyorum.
Bilmem anlatabildim mi?

Törenlerimizin elbet geri geleceği günleri de sabırsızlıkla bekliyorum.

Bayramımız kutlu olsun!!!

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Nurgül Yeşilçay'ın 23 Nisan kutlaması takipçilerinin yüzünü güldürdü

DİDEM UZEL
Hayatımın hiç bir anında bu kadar çocuk olmak istememiştim... Saf sevgi ve karşılıksız .... Atatürk de biliyordu zaten "Dünyayı sevgi kurtaracaktı" ve saf yüreklere hediye etti bu günü; adınada "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun...