Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz’a aşkını sosyal medyada haykırdı!

İlişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz şimdi de aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Daha önce Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yaptığı yorumlarla gündeme gelmişti. Bu kez de Sarıkaya'dan ünlü komedyenin paylaşımına yorum geldi. Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ın paylaşımına yaptığı aşkını sosyal medyada haykırdı.