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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz’a aşkını sosyal medyada haykırdı!

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz’a aşkını sosyal medyada haykırdı!

İlişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz şimdi de aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Daha önce Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yaptığı yorumlarla gündeme gelmişti. Bu kez de Sarıkaya'dan ünlü komedyenin paylaşımına yorum geldi. Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ın paylaşımına yaptığı aşkını sosyal medyada haykırdı.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 11:52
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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz’a aşkını sosyal medyada haykırdı!

Atina tatiliyle belgelenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı doludizgin devam ederken çift şimdi de aşklarını sosyal medyaya taşıdı.

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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz’a aşkını sosyal medyada haykırdı!

Daha önce Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına gül emojisi bırakmış ve yorumu çok konuşulmuş ve yüzlerce beğeni almıştı.

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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz’a aşkını sosyal medyada haykırdı!

TWITTER'DA TT OLMUŞLADI

Ünlü komedyenin bu hamlesi, çifti Twitter'da TT (Trend Topic) yapmıştı.

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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz’a aşkını sosyal medyada haykırdı!

'İYİ Kİ VARSIN!'

Bu kez de Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın sosyal medyadan yaptığı son paylaşımına 'İyi ki varsın!' yorumu yaptı.

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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz’a aşkını sosyal medyada haykırdı!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yaptığı yoruma kalp emojileri de eklemeyi ihmal etmedi.