Nükhet Duru ve Ali Kocatepe birbirine girdi! Kavga büyüdü

"BEN SADECE SAYGI İSTİYORUM"

Hürriyet'in haberine göre sanatçı, iddialara şu yanıtı verdi: "Ben sadece saygı istiyorum. Uzun yıllardır emrivaki yaparak bitmiş işlerle karşıma çıkıyor. Düetler albümü yapacağını da ilk kez iki yıl önce Kelebek'te okudum. Sonra buluştuk. Şarkılarımla ilgili projelerini önceden benimle paylaşması gerektiğini söylediğimde bana hak verdiğini söyledi. Daha sonra uyarılarımın dikkate alınmadığını görünce albümde kullanmak istediği üç şarkıma izin vermeyeceğimi bildirdik. Ne maket dinledim, ne de şarkıların bitmiş halini. Hangi izni verdim ki geri çekeyim."