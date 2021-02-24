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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Nükhet Duru ve Ali Kocatepe birbirine girdi! Kavga büyüdü Nükhet Duru ve Ali Kocatepe birbirine girdi! Kavga büyüdü
Nükhet Duru ve besteci Ali Kocatepe arasındaki tartışma büyüdü. Unutulmaz şarkılarını bir albümde toplayan Duru, Kocatepe'ye ait "Melankoli", "Ben Sana Vurgunum" ve "Benimsin Diyemediğim" adlı bestelerinin albümde yer almasına önce onay verdiği ancak düetleri beğenmediği için kararından vazgeçtiği iddia edilmişti. Hakkındaki iddialar yalanlayan Kocatepe, "Hangi izni verdim ki geri çekeyim."
Giriş Tarihi: 24.02.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 09:28
Nükhet Duru'nun unutulmaz şarkılarını bir arada topladığı "Hikâyesi Var" albümünün hazırlanma sürecini anlatan "Duru Olmak" belgeseli yayınlanınca sanatçı ve Ali Kocatepe arasındaki kriz yeniden patlak verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Belgeselde Kocatepe'ye ait "Ben Sana Vurgunum" şarkısı yayınlanırken "Bu şarkının bestecisinin kayıtlar sona erdikten sonra iznini geri çekmesi sonucu, bu sahnede ses kullanılamamaktadır" ibaresi yer aldı. Bu ibarenin ardından Kocatepe'nin "Melankoli", "Ben Sana Vurgunum" ve "Benimsin Diyemediğim" adlı bestelerinin albümde yer almasına önce onay verdiği ancak Teoman ve Kenan Doğulu'nun performansını beğenmediği için iznini geri çektiği öne sürüldü.
"BEN SADECE SAYGI İSTİYORUM"
Hürriyet'in haberine göre sanatçı, iddialara şu yanıtı verdi: "Ben sadece saygı istiyorum. Uzun yıllardır emrivaki yaparak bitmiş işlerle karşıma çıkıyor. Düetler albümü yapacağını da ilk kez iki yıl önce Kelebek'te okudum. Sonra buluştuk. Şarkılarımla ilgili projelerini önceden benimle paylaşması gerektiğini söylediğimde bana hak verdiğini söyledi. Daha sonra uyarılarımın dikkate alınmadığını görünce albümde kullanmak istediği üç şarkıma izin vermeyeceğimi bildirdik. Ne maket dinledim, ne de şarkıların bitmiş halini. Hangi izni verdim ki geri çekeyim."
KENAN ARADI, BANA HAK VERDİ
Kocatepe sözlerini şöyle sürdürdü: "Belgeseldeki yazı gerçek dışıdır ve adımı karalamaya yöneliktir. Bu konuda avukatım gerekli uyarıda bulunacaktır. Teoman'la da hiç ilgisi yoktur" dedi. Konuyla ilgili Kenan Doğulu'nun kendisini aradığını belirten sanatçı, "Kenan kardeşim beni aradı. Nükhet'in davranışından söz ettim. Bana hak verdi. 'Melankoli'nin düet kaydını da bende hatıra kalsın diye bana Kenan yolladı."
VEFASIZ SONRA NÜKHET OLUYOR
Nükhet Duru, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Sanatçı, "Ali Kocatepe ile aranız bozuk mu" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kırgınım. O da bana kırgınmış. Bozulduğumu söyleme huyum yok. Uzaklaşıyorum. Ve sonunda vefasız Nükhet oluyor."