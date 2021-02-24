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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Barış Murat Yağcı’dan Nisa Bölükbaşı açıklaması: Rüyalarında bile göremezler! Barış Murat Yağcı’dan Nisa Bölükbaşı açıklaması: Rüyalarında bile göremezler!
Survivor 2020'de tanışan ve yarışma sonrası aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aralarındaki dövme kriziyle gündeme gelmişti. Bi' Başka Youtube kanalına konuk olan Bölükbaşı, Yağcı'ya evlilik için ensesindeki dövmeyi sildirmesi şartı koyduğunu dile getirmişti. Konuyla ilgili konuşan Barış Murat Yağcı, ilişkisiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.
Giriş Tarihi: 24.02.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 10:02
'Survivor 2020'de birlikte yarıştıkları Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan oyuncu Barış Murat Yağcı, önceki gün Nişantaşı'nda kuaförüne giderken objektiflere takıldı. Barış Murat Yağcı'nın yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.
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Cadde'nin haberine göre Barış Murat Yağcı, bazı kişilerin Nisa Bölükbaşı ayrılmalarını beklediğini belirterek, "Bu öyle kolay olmaz. Bizim ayrılmamızı rüyalarında bile zor görürler" dedi.
'DÖVMECİMİN DÖNMESİNİ BEKLİYORUM'
Eski sevgilisinin dövmesini sildireceği haberleri hatırlatılan 30 yaşındaki oyuncu, bu konuda sevgilisi Nisa ile aralarında kriz çıkmadığını söyledi.
Survivor Murat, "Benim dövmecim Dominik'te, onun dönmesini bekliyorum. Kriz çıkmadı ama Nisa duygusal olarak kendisini ikinci planda hissetti. Yeni haberi oldu ve bu haberi fanlardan dolayı öğrendi" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu, "Dövme benim için kolay bir şey. Nisa mutlu olacaksa sildiririm, bende fazla bir anısı yok. İçten içe kıskandı. Bu da olması gereken bir durum. Nisa için de dövme yaptırırım. Evlenmeyi planladığın kişi bir şeyden rahatsızlık duyuyorsa sildirilir. Bu acizlik değil, dert değil" açıklamasını yaptı.