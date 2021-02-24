Barış Murat Yağcı’dan Nisa Bölükbaşı açıklaması: Rüyalarında bile göremezler!

Ünlü oyuncu, "Dövme benim için kolay bir şey. Nisa mutlu olacaksa sildiririm, bende fazla bir anısı yok. İçten içe kıskandı. Bu da olması gereken bir durum. Nisa için de dövme yaptırırım. Evlenmeyi planladığın kişi bir şeyden rahatsızlık duyuyorsa sildirilir. Bu acizlik değil, dert değil" açıklamasını yaptı.

