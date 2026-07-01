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"İki taraf da rahatsız olur" Melisa Aslı Pamuk evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile sürdürdüğü mutlu evliliğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran ünlü oyuncu, ilişkisindeki kırmızı çizgilerini açık yüreklilikle dile getirdi.

"İki taraf da rahatsız olur" Melisa Aslı Pamuk evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı 1

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile hayatını birleştirdikten sonra kariyerine bir süre ara veren ve 29 Ocak 2025'te oğulları Mylan'ı kucaklarına alarak annelik sevincini yaşayan Melisa Aslı Pamuk, şimdilerde tüm vaktini ailesine ayırıyor. Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu, son açıklamalarıyla evlilikteki tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

"İki taraf da rahatsız olur" Melisa Aslı Pamuk evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı 2

"İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK, RAHATSIZ OLURUM"

İlişkilerde arkadaşlık sınırları üzerine konuşan Pamuk, karşı cins arkadaşlığı konusundaki fikirlerini samimiyetle paylaştı. İki karşı cinsin arkadaş kalabilme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirten oyuncu, eşiyle bu konuda aynı fikirde olduklarını şu sözlerle ifade etti:

"İki karşı cins arkadaş kalabilir ama bu ihtimal çok düşük. Eşimin karşı cinsten yakın bir arkadaşı olması beni rahatsız ederdi. Benim yakın bir erkek arkadaşım olsa o da rahatsız olurdu."

"İki taraf da rahatsız olur" Melisa Aslı Pamuk evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı 3

İş hayatındaki başarılarının arkasında yıllardır sergilemek zorunda olduğu sert ve maskülen duruşun yattığını belirten Pamuk, bu durumu eşi Yusuf Yazıcı'nın dokunuşuyla nasıl değiştirdiğini anlattı.

"İki taraf da rahatsız olur" Melisa Aslı Pamuk evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı 4

12 yaşından beri ağırlıklı olarak erkek egemen sektörlerde çalıştığını ifade eden başarılı oyuncu, eşinin kendisine yaptığı uyarının hayatını değiştirdiğini söyledi:

"Kendimi korumak için hep maskülen enerjiye bürünmek zorundaydım. Eşim bana bir gün, 'Bazen karşımda karım değil de erkek arkadaşlarımdan biri oturuyormuş gibi hissediyorum. Biraz daha sakin ol, feminen tarafını bul' dedi. Onun sayesinde o yönümü keşfettim. Feminen tarafımı eşim Yusuf Yazıcı sayesinde buldum."

"İki taraf da rahatsız olur" Melisa Aslı Pamuk evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı 5

Hayranları, oyuncunun bu net ve dürüst tavrını "sağlıklı bir evliliğin sırrı" olarak değerlendirdi.

"İki taraf da rahatsız olur" Melisa Aslı Pamuk evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı 6

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER VE MUTLU BİR YUVA

14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda'nın Haarlem şehrinde dünyaya gelen Melisa Aslı Pamuk, kökeni İskenderun'a dayanan bir aileden geliyor. 1.76 metrelik boyu ve duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Pamuk, kariyerine adım attığı ilk günden bu yana Türk televizyonlarının aranan yüzlerinden biri olmayı başardı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ancak attığı her adım yakından takip edilen ünlü oyuncu, gönlünü milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya kaptırmıştı. Büyük bir aşk yaşayan çift, 2024 yılında romantik bir törenle Paris'te dünyaevine girerek hayatlarını birleştirmişti.

"İki taraf da rahatsız olur" Melisa Aslı Pamuk evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı 7

Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, 2025 yılının Ocak ayında ilk çocukları Mylan'ı kucaklarına alarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı.

2011 yılında Miss Turkey birincisi seçilerek tescilli güzel unvanını alan Melisa Aslı Pamuk, modellikten oyunculuğa uzanan kariyerinde televizyon dünyasının en çok aranan başrol oyuncularından biri haline geldi. İlk büyük çıkışını 2012-2013 yılları arasında yer aldığı Yer Gök Aşk dizisindeki Sevda karakteriyle gerçekleştiren oyuncu, güçlü performansıyla yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı.

"İki taraf da rahatsız olur" Melisa Aslı Pamuk evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı 8

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan ünlü oyuncu, Kurt Seyit ve Şura (2014) dizisinde Ayşe, Her Sevda Bir Veda (2014) projesinde ise Azade rolleriyle izleyici karşısına çıktı. Dönemin fenomen komedi dizisi Ulan İstanbul'da (2014-2015) canlandırdığı Zeynep karakteriyle de başarılı bir konuk oyunculuk performansına imza attı.

"İki taraf da rahatsız olur" Melisa Aslı Pamuk evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı 9

Başarılı oyuncu, son dönemde eşi Yusuf Yazıcı ile mutlu evliliği ve annelik deneyimleriyle sıkça magazin gündeminde yer alıyor.

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