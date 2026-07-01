"İki taraf da rahatsız olur" Melisa Aslı Pamuk evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile sürdürdüğü mutlu evliliğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran ünlü oyuncu, ilişkisindeki kırmızı çizgilerini açık yüreklilikle dile getirdi.

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile hayatını birleştirdikten sonra kariyerine bir süre ara veren ve 29 Ocak 2025'te oğulları Mylan'ı kucaklarına alarak annelik sevincini yaşayan Melisa Aslı Pamuk, şimdilerde tüm vaktini ailesine ayırıyor. Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu, son açıklamalarıyla evlilikteki tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

"İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK, RAHATSIZ OLURUM" İlişkilerde arkadaşlık sınırları üzerine konuşan Pamuk, karşı cins arkadaşlığı konusundaki fikirlerini samimiyetle paylaştı. İki karşı cinsin arkadaş kalabilme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirten oyuncu, eşiyle bu konuda aynı fikirde olduklarını şu sözlerle ifade etti: "İki karşı cins arkadaş kalabilir ama bu ihtimal çok düşük. Eşimin karşı cinsten yakın bir arkadaşı olması beni rahatsız ederdi. Benim yakın bir erkek arkadaşım olsa o da rahatsız olurdu."

İş hayatındaki başarılarının arkasında yıllardır sergilemek zorunda olduğu sert ve maskülen duruşun yattığını belirten Pamuk, bu durumu eşi Yusuf Yazıcı'nın dokunuşuyla nasıl değiştirdiğini anlattı.

12 yaşından beri ağırlıklı olarak erkek egemen sektörlerde çalıştığını ifade eden başarılı oyuncu, eşinin kendisine yaptığı uyarının hayatını değiştirdiğini söyledi: "Kendimi korumak için hep maskülen enerjiye bürünmek zorundaydım. Eşim bana bir gün, 'Bazen karşımda karım değil de erkek arkadaşlarımdan biri oturuyormuş gibi hissediyorum. Biraz daha sakin ol, feminen tarafını bul' dedi. Onun sayesinde o yönümü keşfettim. Feminen tarafımı eşim Yusuf Yazıcı sayesinde buldum."