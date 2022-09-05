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Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Eşi Serdar Sertçelik dolandırıcı çıktı! Yurt dışına kaçarken yakalandı
Son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Gizem karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nilsu Berfin Aktaş büyük şok yaşadı. Güzel oyuncunun sessiz sedasız evlendiği eşi Serdar Sertçelik, yurt dışına kaçarken yakalandı. Cezaevine gönderilen Sertçelik'in tutuklanma nedeni ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 05.09.2022 16:02Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 16:05