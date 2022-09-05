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Haberler Galeri Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Eşi Serdar Sertçelik dolandırıcı çıktı! Yurt dışına kaçarken yakalandı

Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Eşi Serdar Sertçelik dolandırıcı çıktı! Yurt dışına kaçarken yakalandı

Son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Gizem karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nilsu Berfin Aktaş büyük şok yaşadı. Güzel oyuncunun sessiz sedasız evlendiği eşi Serdar Sertçelik, yurt dışına kaçarken yakalandı. Cezaevine gönderilen Sertçelik'in tutuklanma nedeni ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 05.09.2022 16:02 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 16:05
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Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Eşi Serdar Sertçelik dolandırıcı çıktı! Yurt dışına kaçarken yakalandı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem rolüne hayat veren oyuncu Nilsu Berfin Aktaş zor günler geçiriyor. Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik tutuklandı.

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Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Eşi Serdar Sertçelik dolandırıcı çıktı! Yurt dışına kaçarken yakalandı

Serdar Sertçelik'in suçu, sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışmak... İddiaya göre; Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

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Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Eşi Serdar Sertçelik dolandırıcı çıktı! Yurt dışına kaçarken yakalandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Enn Magazin'de yer alan bilgiye göre ise; sahte kimlikle yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Serdar Sertçelik, Ümraniye Cezaevi'ne gönderildi.

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Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Eşi Serdar Sertçelik dolandırıcı çıktı! Yurt dışına kaçarken yakalandı

Sertçelik'in daha önce de dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenildi.

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Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Eşi Serdar Sertçelik dolandırıcı çıktı! Yurt dışına kaçarken yakalandı