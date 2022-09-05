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Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu ihanete uğradım demişti! Eski eşi bakın kim çıktı

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes yenge' rolüyle ekrana damgasını vuran Esra Dermancıoğlu, atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Ümran karakteriyle ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Dermancıoğlu, özel hayatıyla da yakın takibe alındı. Refia adında bir kızı olan başarılı oyuncunun eski eşini ilk defa görenler ise şaştı kaldı. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Esra Dermancıoğlu'nun eski eşi...

Giriş Tarihi: 05.09.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 16:43
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Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu ihanete uğradım demişti! Eski eşi bakın kim çıktı

Bir Küçük Gün Işığı dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu, özel hayatıyla da yakın takibe alındı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu ihanete uğradım demişti! Eski eşi bakın kim çıktı

Refia adından bir kızı olan başarılı oyuncunun ihanet nedeniyle ayrıldığı eski eşini ilk kez görenler şaştı kaldı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu ihanete uğradım demişti! Eski eşi bakın kim çıktı

İşte Esra Dermancıoğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri...

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu ihanete uğradım demişti! Eski eşi bakın kim çıktı

BERK OKTAY'IN ESKİ EŞİ MERVE ŞARAPÇIOĞLU

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu ihanete uğradım demişti! Eski eşi bakın kim çıktı

BERK OKTAY'IN ESKİ EŞİ MERVE ŞARAPÇIOĞLU