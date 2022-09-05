Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu ihanete uğradım demişti! Eski eşi bakın kim çıktı

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes yenge' rolüyle ekrana damgasını vuran Esra Dermancıoğlu, atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Ümran karakteriyle ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Dermancıoğlu, özel hayatıyla da yakın takibe alındı. Refia adında bir kızı olan başarılı oyuncunun eski eşini ilk defa görenler ise şaştı kaldı. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Esra Dermancıoğlu'nun eski eşi...