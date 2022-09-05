Hakan Taşıyan: Sanatçı işini yapsın, beğenmeyen gitsin

"HER TARAFIMIZ DÜŞMAN"

Türkiye'de yapılanlarla gurur duyulması gerektiğini belirten Taşıyan, "Bu ülke bizim ülkemiz. Görüyorsun sağımızı, solumuzu, düşmanlarımızı. Her tarafımız düşman. O yüzden ne mutlu Türk'üm diyene… Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Kürdü'yle, Alevisi'yle, Çerkez'iyle bu toprağın çocuklarıyız. Gurur duymamız lazım. Hepsi bizim, İHA'sı, SİHA'sı. Çünkü bunlar bizim, kendimizle gurur duymamız lazım. Sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkmazsan sana ben karışırım ama. Uzayan kol bizden olsun." diye konuştu.