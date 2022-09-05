05 Eylül 2022, Pazartesi
Hakan Taşıyan: Sanatçı işini yapsın, beğenmeyen gitsin
Yaşadığı sağlık sorunlarını atlayan Hakan Taşıyan, eski günlerine geri döndü. Bir televizyon programına konuk olan şarkıcı, meslektaşlarını eleştirdi. "Sanatçı şarkısını söyleyecek, beğenmeyen gidecek" diyen Taşıyan, "Bu ülke bizim ülkemiz. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. O yüzden ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 05.09.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 13:13
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8