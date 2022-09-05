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Hakan Taşıyan: Sanatçı işini yapsın, beğenmeyen gitsin

Yaşadığı sağlık sorunlarını atlayan Hakan Taşıyan, eski günlerine geri döndü. Bir televizyon programına konuk olan şarkıcı, meslektaşlarını eleştirdi. "Sanatçı şarkısını söyleyecek, beğenmeyen gidecek" diyen Taşıyan, "Bu ülke bizim ülkemiz. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. O yüzden ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 05.09.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 13:13
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Hakan Taşıyan: Sanatçı işini yapsın, beğenmeyen gitsin

Yaşadığı sağlık sorunlarını atlatan ve eski günlerine dönen Hakan Taşıyan, Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

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Hakan Taşıyan: Sanatçı işini yapsın, beğenmeyen gitsin

Herkesin ülkesine sahip çıkması gerektiğini dile getiren Taşıyan, özellikle yurt dışı hayaliyle yanıp tutuşanları sert bir dille eleştirdi.

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Hakan Taşıyan: Sanatçı işini yapsın, beğenmeyen gitsin

"SANATÇI, SAĞA SOLA DİLİNİ UZATMAYACAK"

Sanatçının işini yapması gerektiğini aktaran Taşıyan, "Herkes haddini bilecek. Sanatçı şarkısını söyleyecek. İHA/SİHA ile gurur duyması lazım. Sağa sola dilini uzatmayacak. Öyle bir şey yok. İşini yap sen, şarkı söyle, başka bir iş yapma. Söylüyorsan şarkı söyle, söylemiyorsan şurada dur. Kimse senden bir şey istemiyor. Hadsizlik yapma, haddini bil. Dinleyen dinler seni ve gurur duy." dedi.

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Hakan Taşıyan: Sanatçı işini yapsın, beğenmeyen gitsin

"HER TARAFIMIZ DÜŞMAN"

Türkiye'de yapılanlarla gurur duyulması gerektiğini belirten Taşıyan, "Bu ülke bizim ülkemiz. Görüyorsun sağımızı, solumuzu, düşmanlarımızı. Her tarafımız düşman. O yüzden ne mutlu Türk'üm diyene… Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Kürdü'yle, Alevisi'yle, Çerkez'iyle bu toprağın çocuklarıyız. Gurur duymamız lazım. Hepsi bizim, İHA'sı, SİHA'sı. Çünkü bunlar bizim, kendimizle gurur duymamız lazım. Sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkmazsan sana ben karışırım ama. Uzayan kol bizden olsun." diye konuştu.

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Hakan Taşıyan: Sanatçı işini yapsın, beğenmeyen gitsin

"SEVMİYORSAN GİT BU ÜLKEDEN"

"Çok şükür, böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bu hadsiz insanlar, dış ülkeleri görmemişler." diyen Taşıyan, şöyle devam etti: