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Haberler Galeri Nilsu Berfin Aktaş talimat verdi! Suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik’ten boşanıyor

Nilsu Berfin Aktaş talimat verdi! Suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik’ten boşanıyor

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütüne Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlenmiş, çok sayıda vatandaşı mağdur ederek 150 milyon lira vurgun gerçekleştirdikleri belirlenmişti. Sertçelik'in ise cezaevinden çıkmasının ardından yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Güzel oyuncu 2021 yılında dünyaevine girdiği Serdar Sertçelik'ten boşanmak için harekete geçti.Aktaş'ın boşanma davası talimatı verdiğini duyan Sertçelik, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 07.06.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 12:03
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Nilsu Berfin Aktaş talimat verdi! Suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik’ten boşanıyor

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Ankara ilinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; eğlence mekânlarını ele geçirmekte zorlandıkları mekanlara kalabalık gruplar halinde giderek olay çıkardıkları ve mekanlar kurşunlayarak işletme sahiplerini sindirmeye çalışan suç örgütünü belirledi.

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Nilsu Berfin Aktaş talimat verdi! Suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik’ten boşanıyor

Suç örgütü ayrıca, mekanlardaki vale ve güvenlik işlerini ele geçirdikleri tespit edildi. Eğlence mekanlarında çalıştırdıkları sertifikasız ve sigortasız çalışan suç islemeye yatkın kişiler vasıtası ile yıllık 30 milyon lira hâksiz kazanç sağladıkları tespit edildi.

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Nilsu Berfin Aktaş talimat verdi! Suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik’ten boşanıyor

MÜŞTERİLERİ DARP EDİP PARALARINI ALDILAR

Mekanlarda vale olarak çalışan örgüt elemanlarının valelik adı altında eğlence mekânlarına araçlar ile gelen müşterilerden para istedikleri, para vermek istemeyen müşterileri darp ederek zorla para aldıkları, araçlarda bulunan değerli eşyaları ve nakit paralar çaldıkları bu durumla ilgili birçok vatandaşın mağdur edildiği belirlendi. Bundan dolayı eğlence mekan sahiplerinin mekânları örgüte devrettiği bu yollarla bir çok eğlence mekânının suç örgütü bünyesine geçti ortaya çıktı.

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Nilsu Berfin Aktaş talimat verdi! Suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik’ten boşanıyor

GÜZEL OYUNCUNUN EŞİ PARALARLA YURT DIŞINA KAÇTI

Suç örgütün mali kanadının ise fason şirketler kurarak, önce piyasaya güven vermeye çalıştıkları daha sonra ise karşılıksız çekler vasıtası ile birçok vatandaşı dolandırarak mağdur ettikleri tespit edildi. Mağdur olan vatandaşlardan bu duruma karşı koyanlara ise örgüt üyelerine silahlı eylem yaptırmaktan kaçınmadıkları ortaya çıktı.

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Nilsu Berfin Aktaş talimat verdi! Suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik’ten boşanıyor

Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi olarak bilinen Serdar Serdar Sertçelik suç örgütünün yöneticisi olduğu ve piyasadan ele geçirdiği yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtığı belirlendi. Suç örgütü liderliğimi Fethi K., yöneticiliğini ise Serdar Sertçelik ve Kanber K.'nın yaptığı valeler suç örgütüne yönelik, 37 ikamet ve 1 iş yeri olmak üzere toplam 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken Serdar Sertçelik ve 1 kişinin daha yurt dışına kaçtığı tespit edildi.