Nilsu Berfin Aktaş talimat verdi! Suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik’ten boşanıyor

MÜŞTERİLERİ DARP EDİP PARALARINI ALDILAR

Mekanlarda vale olarak çalışan örgüt elemanlarının valelik adı altında eğlence mekânlarına araçlar ile gelen müşterilerden para istedikleri, para vermek istemeyen müşterileri darp ederek zorla para aldıkları, araçlarda bulunan değerli eşyaları ve nakit paralar çaldıkları bu durumla ilgili birçok vatandaşın mağdur edildiği belirlendi. Bundan dolayı eğlence mekan sahiplerinin mekânları örgüte devrettiği bu yollarla bir çok eğlence mekânının suç örgütü bünyesine geçti ortaya çıktı.