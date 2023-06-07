07 Haziran 2023, Çarşamba
Nilsu Berfin Aktaş talimat verdi! Suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik’ten boşanıyor
Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütüne Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlenmiş, çok sayıda vatandaşı mağdur ederek 150 milyon lira vurgun gerçekleştirdikleri belirlenmişti. Sertçelik'in ise cezaevinden çıkmasının ardından yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Güzel oyuncu 2021 yılında dünyaevine girdiği Serdar Sertçelik'ten boşanmak için harekete geçti.Aktaş'ın boşanma davası talimatı verdiğini duyan Sertçelik, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 07.06.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 12:03
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