Neslihan Atagül tatile çıktı paylaşımları ortalığı karıştırdı! Boşanma yakın

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu evliliğiyle ilgili iddiaların sonu gelmedi! Doğulu'nun Çeşme'deki skandal görüntülerinin ardından ihanet iddiaları gündeme gelmiş, Atagül çıkan haberlere kulaklarını tıkamıştı. Eşine ve evliliğine sahip çıkan güzel oyuncunun, geçtiğimiz günlerde bir mekanda alyansını yere fırlattığı haberi ise ayrılık iddialarını yeniden gündeme getirdi. Kadir Doğulu olmadan Seyşeller'e tatile giden Atagül'e takipçilerinden yorum yağdı. Peki Neslihan Atagül tatile kiminle gitti?