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Neslihan Atagül tatile çıktı paylaşımları ortalığı karıştırdı! Boşanma yakın

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu evliliğiyle ilgili iddiaların sonu gelmedi! Doğulu'nun Çeşme'deki skandal görüntülerinin ardından ihanet iddiaları gündeme gelmiş, Atagül çıkan haberlere kulaklarını tıkamıştı. Eşine ve evliliğine sahip çıkan güzel oyuncunun, geçtiğimiz günlerde bir mekanda alyansını yere fırlattığı haberi ise ayrılık iddialarını yeniden gündeme getirdi. Kadir Doğulu olmadan Seyşeller'e tatile giden Atagül'e takipçilerinden yorum yağdı. Peki Neslihan Atagül tatile kiminle gitti?

Giriş Tarihi: 07.06.2023 14:38
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Neslihan Atagül tatile çıktı paylaşımları ortalığı karıştırdı! Boşanma yakın

Magazin gündeminden hiç düşmeyen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinden yeni haberler var! Doğulu'nun Nisan ayında Çeşme'deki bir barda iki kadınla samimi görüntülerinin gündeme gelmesiyle manşetlerden düşmeyen ikili, evliliklerinde 'devam' kararı almıştı.

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Neslihan Atagül tatile çıktı paylaşımları ortalığı karıştırdı! Boşanma yakın

Kadir Doğulu, ihanet olarak yorumlanan görüntülerin ardından "Benimle sohbet etmek isteyen herkesle konuşurum, bir müşkülü varsa dinlerim" derken güzel oyuncu da "Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek eşine arka çıkmıştı.

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Neslihan Atagül tatile çıktı paylaşımları ortalığı karıştırdı! Boşanma yakın

Bu skandalın ardından yakaladıkları popülerliği fırsata çevirip reklam ücretlerini de 10 milyon TL'ye çıkarttıkları konuşulan ünlü çift, kısa süre önce yeni bir kriz yaşamıştı.

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Neslihan Atagül tatile çıktı paylaşımları ortalığı karıştırdı! Boşanma yakın

BOŞANMA KARARI ALDI

İddiaya göre; geçtiğimiz gece kız arkadaşlarıyla görüntülenen Neslihan Atagül, gittikleri mekanda gözyaşlarına boğulmuştu. Hatta bir ara parmağındaki yüzüğü yere fırlattığı iddia edilen Neslihan Atagül'ü kız arkadaşları güçlükle sakinleştirmiş.

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Neslihan Atagül tatile çıktı paylaşımları ortalığı karıştırdı! Boşanma yakın

Yine iddiaya göre boşanmaya karar veren güzel oyuncu, bunun için de kariyerini ön plana koyup doğru zamanı bekliyormuş.