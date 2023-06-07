07 Haziran 2023, Çarşamba
İddiaları yalanlamıştı! Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran’dan aşk pozu geldi
Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran geçtiğimiz aylarda bir mekandan çıkarken görüntülenmiş, ikili hakkında aşk iddiası gündeme gelmişti. O dönem iddiaları reddeden ikiliden sürpriz paylaşım geldi. Birlikte düğüne katılan ikiliden Telkıvrıan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Defne Samyeli de aynı pozu paylaşmayı ihmal etmedi.
Giriş Tarihi: 07.06.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 11:52
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