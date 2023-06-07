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İddiaları yalanlamıştı! Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran’dan aşk pozu geldi

Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran geçtiğimiz aylarda bir mekandan çıkarken görüntülenmiş, ikili hakkında aşk iddiası gündeme gelmişti. O dönem iddiaları reddeden ikiliden sürpriz paylaşım geldi. Birlikte düğüne katılan ikiliden Telkıvrıan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Defne Samyeli de aynı pozu paylaşmayı ihmal etmedi.

Giriş Tarihi: 07.06.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 11:52
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İddiaları yalanlamıştı! Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran’dan aşk pozu geldi

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin gönlünü kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdığı ileri sürülmüştü.

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İddiaları yalanlamıştı! Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran’dan aşk pozu geldi

İkili, geçtiğimiz aylarda Armutlu'daki bir mekandan çıkarken objektiflere yansımıştı.

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İddiaları yalanlamıştı! Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran’dan aşk pozu geldi

"ÇAĞRI BENİM ARKADAŞIM"

Telkıvıran ile arkadaş olduklarını ifade eden Samyeli, "Çağrı benim arkadaşım. Stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki çok gizemli bir şey varmış, yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden rahatsızlık duyuyorum. Çünkü böyle bir şey zaten yok. Saklanılan bir durum da yok. Birlikte şarkı yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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İddiaları yalanlamıştı! Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran’dan aşk pozu geldi

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Daha önce ilişkiyi yalanlatan Defne Samyeli, Instagram hesabından ilişkisini ilan eder niteliğinde bir paylaşım yaptı.

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İddiaları yalanlamıştı! Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran’dan aşk pozu geldi

Çağrı Telkıvıran, Defne Samyeli ile katıldığı düğünden bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Samyeli, fotoğrafa kalp emojisi de ekleyen Telkıvıran'ın paylaşımını kendi hikayesine ekledi.