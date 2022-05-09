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Nikaha katılmamıştı! Oğulcan Engin’den günler sonra Seda Sayan paylaşımı

Oğulcan Engin Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikahına katılmamış, anne oğulun arasında kriz çıktığı iddia edilmişti. Günler sonra Engin'den sürpriz hamle geldi. Sayan ile aralarının bozuk olduğu iddialarına 'Anneler Günü'nde Instagram'dan yaptığı paylaşımla adeta yanıt verdi. Bu haberlerle gündemde olan genç eş Çağlar Ökten ise Seda Sayan'ın bir pozunu paylaşarak yaptığı yorumla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 09.05.2022 10:50
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Nikaha katılmamıştı! Oğulcan Engin’den günler sonra Seda Sayan paylaşımı

Şarkıcı Seda Sayan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almış, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti. Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan nikâh töreni, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşmişti.

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Nikaha katılmamıştı! Oğulcan Engin’den günler sonra Seda Sayan paylaşımı

Ünlü ismin gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten'in damatlığı Tolga Çam imzası taşımıştı. Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yapmıştı.

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Nikaha katılmamıştı! Oğulcan Engin’den günler sonra Seda Sayan paylaşımı

OĞULCAN ENGİN NİKAHA KATILMADI

Sayan'ın eski eşi Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in nikâh töreninde olmaması dikkat çekmişti. İddialara göre; 31 yaşındaki işletmeci, duruma tepki göstermişti. Seda Sayan'ın oğlunu yanında görmek istemesine rağmen Oğulcan Engin düğüne katılmamıştı.

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Nikaha katılmamıştı! Oğulcan Engin’den günler sonra Seda Sayan paylaşımı

ANNESİNİN EVLİLİĞİ HAKKINDA SESSİZ KALDI!

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Miray Daner ile görüntülenen Oğulcan Engin, özel hayatıyla gündemden düşmeyen annesi Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile nikâh törenine katılmadığının hatırlatılması üzerine sessizliğini korumuştu.

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Nikaha katılmamıştı! Oğulcan Engin’den günler sonra Seda Sayan paylaşımı

DEDİKODULARIN ARDINDAN İLK PAYLAŞIM

Şimdilerde kendisinden yaşça küçük eşiyle balayında olan Seda Sayan, konuyla alakalı sessizliğini sürdürürken, Oğulcan Engin'den bir hamle geldi.