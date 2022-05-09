Nikaha katılmamıştı! Oğulcan Engin’den günler sonra Seda Sayan paylaşımı

Oğulcan Engin Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikahına katılmamış, anne oğulun arasında kriz çıktığı iddia edilmişti. Günler sonra Engin'den sürpriz hamle geldi. Sayan ile aralarının bozuk olduğu iddialarına 'Anneler Günü'nde Instagram'dan yaptığı paylaşımla adeta yanıt verdi. Bu haberlerle gündemde olan genç eş Çağlar Ökten ise Seda Sayan'ın bir pozunu paylaşarak yaptığı yorumla dikkat çekti.