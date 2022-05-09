Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den sürpriz! "Sarışınlarım benim" diyerek paylaştı sosyal medya yıkıldı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz haftalarda oğullarını kucağına almıştı. Bebeği görmeye gidenler babasına benzediğini söylese de henüz Kurt Efe görüntüsü ünlü çift tarafından paylaşılmadı. Çiftin hayranları sabırsızlıkla Kurt Efe'yi beklerken Başak Dizer'den dikkat çeken paylaşım geldi. Başak Dizer annesi Gül Dizer ile eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un karesini paylaşarak "Sarışınlarım benim" dedi. Başak Dizer'in annesinin kendisinden çok Kıvanç Tatlıtuğ'a benzemesi sosyal medyada yorumlara yansıdı.