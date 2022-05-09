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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den sürpriz! "Sarışınlarım benim" diyerek paylaştı sosyal medya yıkıldı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz haftalarda oğullarını kucağına almıştı. Bebeği görmeye gidenler babasına benzediğini söylese de henüz Kurt Efe görüntüsü ünlü çift tarafından paylaşılmadı. Çiftin hayranları sabırsızlıkla Kurt Efe'yi beklerken Başak Dizer'den dikkat çeken paylaşım geldi. Başak Dizer annesi Gül Dizer ile eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un karesini paylaşarak "Sarışınlarım benim" dedi. Başak Dizer'in annesinin kendisinden çok Kıvanç Tatlıtuğ'a benzemesi sosyal medyada yorumlara yansıdı.

Giriş Tarihi: 09.05.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 12:07
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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den sürpriz! Sarışınlarım benim diyerek paylaştı sosyal medya yıkıldı

Geçtiğimiz haftalarda anne olan Başak Dizer'den çok konuşulan Anneler Günü paylaşımı geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den sürpriz! Sarışınlarım benim diyerek paylaştı sosyal medya yıkıldı

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girdi. Ünlü çift bu mutlu evliliklerini şimdilerde bir de çocukla taçlandırdı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den sürpriz! Sarışınlarım benim diyerek paylaştı sosyal medya yıkıldı

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, 15 Nisan'da doğan oğullarına Kurt Efe ismini verdi.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den sürpriz! Sarışınlarım benim diyerek paylaştı sosyal medya yıkıldı

Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından söylense de henüz Kurt Efe görüntüsü ünlü çift tarafından paylaşılmadı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den sürpriz! Sarışınlarım benim diyerek paylaştı sosyal medya yıkıldı

Çiftin hayranları sabırsızlıkla Kurt Efe'yi beklerken Başak Dizer'den Anneler Günü'ne özel bir paylaşım geldi.