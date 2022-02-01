Nikah masasından duruşma salonuna! ’Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı!

'AŞK OYUNUYLA PSİKOLOJİMİ BOZDU'

Savunmasının devamında ise sanık Soylu, 'Sonra Murat Övünç'le birlikte İntizar'ın yanına Köyceğiz'e gittim. Müşteki kliplerden, lüks araçlarla fotoğraf paylaşmıştı. İntizar'ın yanındayken beni Çeşme'ye kiraladığı tekneye çağırdı. Ben de sabah 06.00'da yola çıkarak 2 kere kaza yapmama rağmen Murat'la birlikte gittim. Kendisinden etkilenmiştim. Çeşme'de aradığımda telefonumu açmadı. Sosyal medyasına kadar her şeyini kapatmıştı. Ben de kandırıldığımı düşünerek sinirle davaya konu paylaşımları yaptım. İstanbul'a döndüğümde beni yine aradı. Amacı psikolojimi bozmaktı. Birçok insana aynı şekilde davranarak aşk oyunuyla psikolojimi bozdu' şeklinde konuştu.