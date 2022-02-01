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Nikah masasından duruşma salonuna! 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı!

'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, sosyal medyadan tanışıp ilişki yaşadığı Aksel E. tarafından dolandırıldığı suçlamasında bulundu. Soylu'nun şikayeti sonrası harekete geçen Aksel E., 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'Hakaret'ten suç duyurusunda bulundu. 7 yıla kadar hapis ceza istemiyle yargılanan 'Sisi', davanın ilk celsesinde duruşmaya gelinlikle geldi.

Giriş Tarihi: 01.02.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 14:28
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Nikah masasından duruşma salonuna! ’Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı!

Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na dolandırıldığı iddiasıyla bulunduğu suç duyurusunun ardından, Aksel E. isimli şahıs da harekete geçerek Soylu'dan şikayetçi olunca iki taraf davalık olmuştu. 'Sisi' kalaplı Soylu, hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'Hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Nikah masasından duruşma salonuna! ’Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı!

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Duruşma öncesi sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, kendisinden şikayetçi olan Aksel E.'nin gönderdiğini iddia ettiği gelinliğin fotoğrafını paylaşarak 'Canımı acıtan, yüreğimi burkan, gözyaşlarımı biriktirerek beni 2 yıldır kahreden adamı devletin bulacağını biliyordum ve buldu' ifadelerini kullandı.

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Nikah masasından duruşma salonuna! ’Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı!

HAKİM KARŞISINA GELİNLİKLE ÇIKTI

İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık Seyhan Soylu giydiği gelinlikle katılırken müşteki Aksel E. katılmadı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

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Nikah masasından duruşma salonuna! ’Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı!

'ÇOK YAKIŞIKLIYDI VE BENİ ETKİLEDİ'

Duruşmada savunmasını yapan sanık Soylu, müştekiyle 3200 sayfalık mesajlaşması olduğunu belirterek 'Müşteki beni sindirmeye çalışmakta. Eşimden ayrıldığım için yaklaşık 8 aydır psikolojim bozuktu. Yazın Seren Serengil'in kiraladığı tekneyle tatile çıkmıştım. Bana oradayken çok sayıda mesaj attı. Kendisinden etkilendim. Seren Serengil'e söylediğimdeyse müştekiyi Cadde'den tanıdığını söyledi. Çok yakışıklıydı. Mesajlarda bana aşkını ilan ediyordu. Kendisiyle flört ediyorduk' dedi.

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Nikah masasından duruşma salonuna! ’Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı!

'AŞK OYUNUYLA PSİKOLOJİMİ BOZDU'

Savunmasının devamında ise sanık Soylu, 'Sonra Murat Övünç'le birlikte İntizar'ın yanına Köyceğiz'e gittim. Müşteki kliplerden, lüks araçlarla fotoğraf paylaşmıştı. İntizar'ın yanındayken beni Çeşme'ye kiraladığı tekneye çağırdı. Ben de sabah 06.00'da yola çıkarak 2 kere kaza yapmama rağmen Murat'la birlikte gittim. Kendisinden etkilenmiştim. Çeşme'de aradığımda telefonumu açmadı. Sosyal medyasına kadar her şeyini kapatmıştı. Ben de kandırıldığımı düşünerek sinirle davaya konu paylaşımları yaptım. İstanbul'a döndüğümde beni yine aradı. Amacı psikolojimi bozmaktı. Birçok insana aynı şekilde davranarak aşk oyunuyla psikolojimi bozdu' şeklinde konuştu.