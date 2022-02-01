01 Şubat 2022, Salı
Nikah masasından duruşma salonuna! 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı!
'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, sosyal medyadan tanışıp ilişki yaşadığı Aksel E. tarafından dolandırıldığı suçlamasında bulundu. Soylu'nun şikayeti sonrası harekete geçen Aksel E., 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'Hakaret'ten suç duyurusunda bulundu. 7 yıla kadar hapis ceza istemiyle yargılanan 'Sisi', davanın ilk celsesinde duruşmaya gelinlikle geldi.
Giriş Tarihi: 01.02.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 14:28
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