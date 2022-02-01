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Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali şoke etti! Değişimi olay oldu

Hayat Bilgisi dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Gökçe Bahadır, Yaprak Dökümü'ndeki Leyla karakteriyle hafızalara kazındı. Ekranların vazgeçilmez isimlerinden olan Bahadır, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Yıllar içindeki değişimini gören ise inanamadı. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Giriş Tarihi: 01.02.2022 14:02 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 14:02
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Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali şoke etti! Değişimi olay oldu

Ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Gökçe Bahadır, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Bahadır'ın estetiksiz hali ise görenleri şoke etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali şoke etti! Değişimi olay oldu

İşte Gökçe Bahadır başta olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

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Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali şoke etti! Değişimi olay oldu

Gözde Türker

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Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali şoke etti! Değişimi olay oldu

Gözde Türker

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Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali şoke etti! Değişimi olay oldu

Gözde Türker