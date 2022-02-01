Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali şoke etti! Değişimi olay oldu

Hayat Bilgisi dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Gökçe Bahadır, Yaprak Dökümü'ndeki Leyla karakteriyle hafızalara kazındı. Ekranların vazgeçilmez isimlerinden olan Bahadır, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Yıllar içindeki değişimini gören ise inanamadı. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...