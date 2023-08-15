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Evlilik kararı sonrası Kaan Yıldırım'ın ablasından Pınar Deniz'e jest! Beğeni yağdı

Son yılların popüler oyuncularından olan Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla da adından söz ettirdi. Çıktıkları İngiltere tatilinde Yıldırım'dan evlilik teklifi alan Deniz'e sevgilisinin ablası Nilüfer Yıldırım'dan sürpriz bir jest geldi. Deniz'in fotoğrafını paylaşan Nilüfer Yıldırım'ın paylaşımına beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 15.08.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 11:02
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Evlilik kararı sonrası Kaan Yıldırım’ın ablasından Pınar Deniz’e jest! Beğeni yağdı

Yaz aylarını tatil yaparak geçiren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, İtalya ve Yunanistan'ın ardından İngiltere'ye gitmişti. Temmuz ayında ilişkilerinin birinci yılını kutlayan çift, burada evlilik kararı almıştı.

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Evlilik kararı sonrası Kaan Yıldırım’ın ablasından Pınar Deniz’e jest! Beğeni yağdı

Cambridge'de mutluluk gözyaşları dökerken çekilmiş bir fotoğrafını "İşte öyle bir şey... 06.08.2023" notuyla Instagram sayfasında yayınlamıştı. Ardından ise Kaan Yıldırım romantik bir paylaşım yapmıştı.

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Evlilik kararı sonrası Kaan Yıldırım’ın ablasından Pınar Deniz’e jest! Beğeni yağdı

Fotoğraflarda Deniz'in parmağındaki alyans dikkat çekmiş ve ünlü çiftin yakınları, çıkan evlilik haberlerini doğrulamıştı.

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Evlilik kararı sonrası Kaan Yıldırım’ın ablasından Pınar Deniz’e jest! Beğeni yağdı

Sevgilisinin ailesiyle sık sık bir araya gelen Pınar Deniz'e görümcesi Nilüfer Yıldırım'dan bir jest geldi. Yıldırım Pınar Deniz'in fotoğrafını paylaştı.

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Evlilik kararı sonrası Kaan Yıldırım’ın ablasından Pınar Deniz’e jest! Beğeni yağdı

Nilüfer Yıldırım'ın "Yaz özeti" notuyla peş peşe paylaştığı fotoğraflarına beğeni yağdı. Yıldırım'ın takipçileri "Ne güzel bir aile olmuşsunuz", "Çok güzelsiniz", "Nazar değmesin", "Gelin görümce ekibi" yorumlarında bulundu.