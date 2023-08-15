15 Ağustos 2023, Salı
Evlilik kararı sonrası Kaan Yıldırım'ın ablasından Pınar Deniz'e jest! Beğeni yağdı
Son yılların popüler oyuncularından olan Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla da adından söz ettirdi. Çıktıkları İngiltere tatilinde Yıldırım'dan evlilik teklifi alan Deniz'e sevgilisinin ablası Nilüfer Yıldırım'dan sürpriz bir jest geldi. Deniz'in fotoğrafını paylaşan Nilüfer Yıldırım'ın paylaşımına beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 15.08.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 11:02
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11