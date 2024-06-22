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Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi genç kızlara taş çıkarıyor! Yaşını duyan inanamadı! Yeşilçam'ın kraliçesi...

Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu 'Tokatçı' filminde Emine karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Nazan Saatçi'nin nerede olduğu merak konusu oldu. Ah Bu Sevda, Baba Kartal, Gelin Kayası, Fakir, Aşk Pınarı, Ölümsüz, Kahreden Kurşun, Yuva, Sessiz Karanlık ve Afacan Tatlı Bela gibi birçok yapımda rol alan Saatçi, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. İşte Nazan Saatçi'nin son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 12:42 Güncelleme: 22.06.2024 12:47
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Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi genç kızlara taş çıkarıyor! Yaşını duyan inanamadı! Yeşilçam’ın kraliçesi...

Türk sinemasının sevilen filmleri arasında yer alan Tokatçı filmi izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor.

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Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi genç kızlara taş çıkarıyor! Yaşını duyan inanamadı! Yeşilçam’ın kraliçesi...

Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tokatçı'da güzeller güzeli genç kız Emine olarak hafızalara kazınan Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor.

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Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi genç kızlara taş çıkarıyor! Yaşını duyan inanamadı! Yeşilçam’ın kraliçesi...

Sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Nazan Saatçi'nin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi genç kızlara taş çıkarıyor! Yaşını duyan inanamadı! Yeşilçam’ın kraliçesi...

Şimdilerde 66 yaşında olan ve kameralardan uzak bir yaşam süren Nazan Saatçi, "14 yıldır sanat çalışmalarımla meşgulüm. Çocuk hikayeleri yazıyor ve resim yapıyorum" demişti. Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen oyuncunun sinema kariyeri bir güzellik yarışmasına katılmasıyla başlamış. Ünlü sinema oyuncusu ve yazar, 1983 yılında Miss Asia Pasific isimli Asya güzellik yarışmasında ikinci seçilmiş.

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Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi genç kızlara taş çıkarıyor! Yaşını duyan inanamadı! Yeşilçam’ın kraliçesi...

İşte Nazan Saatçi başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...