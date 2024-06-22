Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi genç kızlara taş çıkarıyor! Yaşını duyan inanamadı! Yeşilçam’ın kraliçesi...

Şimdilerde 66 yaşında olan ve kameralardan uzak bir yaşam süren Nazan Saatçi, "14 yıldır sanat çalışmalarımla meşgulüm. Çocuk hikayeleri yazıyor ve resim yapıyorum" demişti. Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen oyuncunun sinema kariyeri bir güzellik yarışmasına katılmasıyla başlamış. Ünlü sinema oyuncusu ve yazar, 1983 yılında Miss Asia Pasific isimli Asya güzellik yarışmasında ikinci seçilmiş.