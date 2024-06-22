22 Haziran 2024, Cumartesi
Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi genç kızlara taş çıkarıyor! Yaşını duyan inanamadı! Yeşilçam'ın kraliçesi...
Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu 'Tokatçı' filminde Emine karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Nazan Saatçi'nin nerede olduğu merak konusu oldu. Ah Bu Sevda, Baba Kartal, Gelin Kayası, Fakir, Aşk Pınarı, Ölümsüz, Kahreden Kurşun, Yuva, Sessiz Karanlık ve Afacan Tatlı Bela gibi birçok yapımda rol alan Saatçi, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. İşte Nazan Saatçi'nin son hali...
Giriş: 22.06.2024 12:42 Güncelleme: 22.06.2024 12:47
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