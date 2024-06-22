22 Haziran 2024, Cumartesi
Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti! Verdiği kilolarla gündem olmuştu...
Güldür Güldür Show programında hayat verdiği İbrahim karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi. 1 yılda 45 kilo veren ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündem oldu. Atilla, 2014 yılında evlendiği iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile boşandıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...
Giriş: 22.06.2024 15:46 Güncelleme: 22.06.2024 15:48
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