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Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti! Verdiği kilolarla gündem olmuştu...

Güldür Güldür Show programında hayat verdiği İbrahim karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi. 1 yılda 45 kilo veren ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündem oldu. Atilla, 2014 yılında evlendiği iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile boşandıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 15:46 Güncelleme: 22.06.2024 15:48
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Güldür Güldür’ün İbrahim’i Onur Atilla’nın 10 yıllık evliliği bitti! Verdiği kilolarla gündem olmuştu...

Verdiği kilolar sonrası bambaşka bir görüntüye ulaşan oyuncu Rüştü Onur Atilla, şimdi özel hayatyıla gündemde...

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Güldür Güldür’ün İbrahim’i Onur Atilla’nın 10 yıllık evliliği bitti! Verdiği kilolarla gündem olmuştu...

1 yılda 45 kilo veren ünlü oyuncu, 2014 yılında Sinem Ayyıldız ile nikâh masasına oturmuştu.

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Güldür Güldür’ün İbrahim’i Onur Atilla’nın 10 yıllık evliliği bitti! Verdiği kilolarla gündem olmuştu...

BOŞANDILAR

Çiftin bu evlilikten Kemal ve Uygar adında iki çocuğu dünyaya gelmişti. Sevilen oyuncu Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti.

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Güldür Güldür’ün İbrahim’i Onur Atilla’nın 10 yıllık evliliği bitti! Verdiği kilolarla gündem olmuştu...

Atilla, 2014 yılında evlendiği Sinem Ayyıldız ile boşandıklarını duyurdu.

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Güldür Güldür’ün İbrahim’i Onur Atilla’nın 10 yıllık evliliği bitti! Verdiği kilolarla gündem olmuştu...

SOSYAL MEDYADAN BÖYLE DUYURDU

"2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum. "