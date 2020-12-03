Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer...

Alev Alev dizisinin Ömer'i Cihangir Ceyhan sosyal medyanın gündemine oturdu. Sıfır Bir Adana dizisindeki rolüyle yıldızı parlayan Ceyhan, Alev Alev dizisiyle gündeme oturdu. Hayranları tarafından araştırma konusu olan Cihangir Ceyhan'ın boyu merak konusu oldu. İşte Alev Alev'in yıldızı Cihangir Ceyhan'ın boyu...