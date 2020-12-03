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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer... Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer...
Alev Alev dizisinin Ömer'i Cihangir Ceyhan sosyal medyanın gündemine oturdu. Sıfır Bir Adana dizisindeki rolüyle yıldızı parlayan Ceyhan, Alev Alev dizisiyle gündeme oturdu. Hayranları tarafından araştırma konusu olan Cihangir Ceyhan'ın boyu merak konusu oldu. İşte Alev Alev'in yıldızı Cihangir Ceyhan'ın boyu...
Giriş Tarihi: 03.12.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 17:47
Alev Alev dizisindeki Ömer rolüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Cihangir Ceyhan sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayranları tarafından araştırma konusu olan Cihangir Ceyhan'ın boyu merak konusu oldu. İşte Alev Alev'in yıldızı Cihangir Ceyhan'ın boyu…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Damla Colbay – 170 CM
Kaan Yıldırım – 180 CM
Çağlar Ertuğrul – 188 CM
Akın Akınözü – 180 CM