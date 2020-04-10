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Netflix'ten Recep İvedik 6 sürprizi! Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Tarih belli oldu mu?
Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Beyaz perde ve televizyonlardaki ilk beş serisiyle dikkatleri üzerine çeken Recep İvedik'in yeni serisi 8 Kasım 2019'da sinemalarda yerini aldı. Yapılan açıklamaya göre, Recep İvedik 6 filminin Netflix'e geleceği bildirildi. Peki, Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Recep İvedik 6 Netflix'te ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.04.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 11:33
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