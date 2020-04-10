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Netflix'ten Recep İvedik 6 sürprizi! Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Tarih belli oldu mu?

Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Beyaz perde ve televizyonlardaki ilk beş serisiyle dikkatleri üzerine çeken Recep İvedik'in yeni serisi 8 Kasım 2019'da sinemalarda yerini aldı. Yapılan açıklamaya göre, Recep İvedik 6 filminin Netflix'e geleceği bildirildi. Peki, Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Recep İvedik 6 Netflix'te ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 11:33
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Netflix'ten Recep İvedik 6 sürprizi! Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Tarih belli oldu mu?

Netflix'ten Recep İvedik 6 müjdesi geldi. İlk beş serisiyle dikkatleri üzerine çeken Recep İvedik'in yeni serisi izleyiciler tarafından beğeni toplamıştı. Sinemada 12,3 bilet gişesi yapan film, şimdi Netflix platformunda seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. 8 Kasım 2019 tarihinde beyazperdede yayınlanan filmin Netflix'e geleceği tarih merak ediliyor. Peki, Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Recep İvedik 6 Netflix'te ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

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Netflix'ten Recep İvedik 6 sürprizi! Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Tarih belli oldu mu?

RECEP İVEDİK 6 NETFLİX'E NE ZAMAN GELECEK?

Recep İvedik 6 filminin 10 Nisan 2020 tarihinde Netflix'te yayınlanacağı açıklandı.

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Netflix'ten Recep İvedik 6 sürprizi! Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Tarih belli oldu mu?

RECEP İVEDİK 6 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağrılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur.

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Netflix'ten Recep İvedik 6 sürprizi! Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Tarih belli oldu mu?

Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

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Netflix'ten Recep İvedik 6 sürprizi! Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Tarih belli oldu mu?

Recep İvedik serisinin altıncısının yönetmenliğinde ve yapımcılığında yine Togan Gökbakar'ın ve senaryosunda Şahan Gökbakar'ın imzası var. Başrollerde ise Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Somer Karvan ve Furkan Bayraktar yer alıyor.