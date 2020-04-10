Netflix'ten Recep İvedik 6 sürprizi! Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Tarih belli oldu mu?

RECEP İVEDİK 6 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağrılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur.