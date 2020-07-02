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Netflix'ten Eltilerin Savaşı sürprizi! Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? İşte tarihi...
Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? Senaryosunu Gupse Özay'ın kaleme aldığı Onur Bilgetay'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu komedi filmi Eltilerin Savaşı 31 Ocak 2020 tarihinde sinemalarda yerini aldı. Yapılan açıklamaya göre, Eltilerin Savaşı filminin Netflix'te yayınlanacağı bildirildi. Peki, Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? Eltilerin Savaşı Netflix'te ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.07.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 14:18
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