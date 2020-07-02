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Netflix'ten Eltilerin Savaşı sürprizi! Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? İşte tarihi...

Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? Senaryosunu Gupse Özay'ın kaleme aldığı Onur Bilgetay'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu komedi filmi Eltilerin Savaşı 31 Ocak 2020 tarihinde sinemalarda yerini aldı. Yapılan açıklamaya göre, Eltilerin Savaşı filminin Netflix'te yayınlanacağı bildirildi. Peki, Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? Eltilerin Savaşı Netflix'te ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 14:18
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Netflix'ten Eltilerin Savaşı sürprizi! Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? İşte tarihi...

Netflix'ten Eltilerin Savaşı müjdesi geldi. Gupse Özay, Merve Dizdar ve Ferit Aktuğ'un oynadığı 'Eltilerin Savaşı' filmi 2020 Ocak'ta vizyona girmişti. Gupse Özay'ın canlandırdığı 'Sultan' karakterinin gösterişli dünyası sinemaseverlerin ilgisini çekmişti. Film, eltiler arasındaki büyük bir rekabeti konu ediniyor. Film, şimdi de Netflix platformunda seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? Eltilerin Savaşı Netflix'te ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Netflix'ten Eltilerin Savaşı sürprizi! Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? İşte tarihi...

ELTİLERİN SAVAŞI NETFLİX'E NE ZAMAN GELECEK?

Eltilerin Savaşı filminin 3 Temmuz 2020 Cuma günü Netflix'te yayınlanacağı açıklandı.

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Netflix'ten Eltilerin Savaşı sürprizi! Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? İşte tarihi...

Aynı apartmanda oturan Sultan ve Gizem adlı iki eltinin tatlı atışmaları sosyal medya düşkünlükleriyle birleşince aralarında bol maceralı ve heyecanlı bir rekabet başlar.

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Netflix'ten Eltilerin Savaşı sürprizi! Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? İşte tarihi...

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU

Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır.

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Netflix'ten Eltilerin Savaşı sürprizi! Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? İşte tarihi...

Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır.