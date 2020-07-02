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Bahar Şahin rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile aşk yaşadığı iddialarını böyle yalanladı!
Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Bahar Şahin, rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir restoranda yemek yerken görüntülenen ve Dolunay ile samimi halleri dikkat çeken Şahin, aşk yaşadıkları iddialarına ilk kez yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 02.07.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 16:45
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