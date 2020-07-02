02 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bahar Şahin rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile aşk yaşadığı iddialarını böyle yalanladı!

Bahar Şahin rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile aşk yaşadığı iddialarını böyle yalanladı!

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Bahar Şahin, rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir restoranda yemek yerken görüntülenen ve Dolunay ile samimi halleri dikkat çeken Şahin, aşk yaşadıkları iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 02.07.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 16:45
  • 1
  • 14
Bahar Şahin rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile aşk yaşadığı iddialarını böyle yalanladı!

Zalim İstanbul dizisinin yıldızı Bahar Şahin, yaklaşık 6 önce aşk yaşamaya başladığı Cenan Adıgüzel'le birlikteyken, Zalim İstanbul dizisindeki partneri Mehmet Ozan Dolunay'la yakınlaştığı iddia edilmişti. Çıkan haberler sonrası Cenan Adıgüzel, Şahin ile tartışarak ilişkisini sonlandırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Bahar Şahin rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile aşk yaşadığı iddialarını böyle yalanladı!

Adıgüzel'le yollarını ayrılan Bahar Şahin ise 2 gün sonra Mehmet Ozan Dolunay ile görüntülendi.

  • 3
  • 14
Bahar Şahin rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile aşk yaşadığı iddialarını böyle yalanladı!

ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDILAR

Sahil kenarındaki restoranda karşılık yemek yiyen Şahin ve Dolunay'ın öpüştüğü iddia edildi. Samimi görüntüleri çıkan ikili, mekanda üç saat oturduktan sonra taksiyle ayrıldı.

  • 4
  • 14
Bahar Şahin rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile aşk yaşadığı iddialarını böyle yalanladı!

Görüntülerin yayınlanmasının Mehmet Ozan Dolunay'dan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile haklarında çıkan iddiaları yalanladı.

  • 5
  • 14
Bahar Şahin rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile aşk yaşadığı iddialarını böyle yalanladı!

Ozan Dolunay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü haberlere gülüp, geçiyorum sadece. Bahar Şahin uzun zamandır tanıdığım, birlikte çalıştığım ve birçok kez dışarıda yemek yediğim bir arkadaşım. Keşke normal bir selamlaşmayı farklı yansıtmak için uzaktan fotoğraf açısı yakalamaya çalışmak yerine, yanımıza yaklaşıp bir 'Merhaba' deseydiniz. Bize bir sorsaydınız... Neyse, sağlık olsun. İlk değil, son da olmayacak nasıl olsa..."