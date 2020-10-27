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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Netflix'ten açıklama geldi mi? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix'ten açıklama geldi mi? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman? Netflix üzerinde yayınlanan Aşk 101'in 2. yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Nisan ayında seyirci karşısına çıkan Aşk 101'in ilk sezonunun final sahnesinde Işık ve Eda'nın buluştuğu esnada kapı çalmış ve kimin geldiği merak edilmeye başlanmıştı. Şimdi ise izleyiciler yeni sezon ile birlikte detayları araştırıyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 27.10.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 16:45
Aşk 101 2. yeni sezon tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Netflix'in Türk yapımı dizisi Aşk 101'in ilk sezonu çoğu izleyici tarafından beğeni toplamıştı. Geçtiğimiz günlerde Kaan Urgancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte yeni sezon çekimlerinin başladığı iddia edilmişti. Gözler Netflix'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞK 101 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Aşk 101'in ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Dizinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Yeni sezon tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI? Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder. Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder. Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konuusunda tereddüt yaşamaya devam eder.