Netflix'ten açıklama geldi mi? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman? Netflix üzerinde yayınlanan Aşk 101'in 2. yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Nisan ayında seyirci karşısına çıkan Aşk 101'in ilk sezonunun final sahnesinde Işık ve Eda'nın buluştuğu esnada kapı çalmış ve kimin geldiği merak edilmeye başlanmıştı. Şimdi ise izleyiciler yeni sezon ile birlikte detayları araştırıyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 16:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL